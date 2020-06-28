05:11 (мск), источник: Известия
Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ
Сократить траты на оплату
В первую очередь эксперт посоветовал всегда вовремя оплачивать квитанции, чтобы не накапливать пени и штрафы. Также сэкономить можно путем установки счетчиков на электричество, воду и газ.
Еще один способ меньше платить за ЖКХ — использование энергосберегающих ламп и установка пластиковых окон.
Последнее позволяет не расходовать тепло зимой. Кроме того, Минко советует чаще мыть окна и плафоны ламп, чтобы свет был ярче и, соответственно, не пришлось включать больше средств освещения.
При этом специалист предостерег от незаконных методов «экономии».
«Не стоит пытаться незаконно подключаться к различным сетям.
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