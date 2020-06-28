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05:11 (мск), источник: Известия

Эксперт назвал способы экономии на услугах ЖКХ

Сократить траты на оплату жилищно-коммунальных услуг можно в полтора-два раза. Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко перечислил несколько способов оптимизации расходов.

Источник: Известия

В первую очередь эксперт посоветовал всегда вовремя оплачивать квитанции, чтобы не накапливать пени и штрафы. Также сэкономить можно путем установки счетчиков на электричество, воду и газ.

Минко пояснил, что, например, в частном доме без счетчика потребление воды рассчитывается в зависимости от числа проживающих и площади полива. При установке счетчика получится снизить платеж минимум в два раза, при этом не экономя воду.

Еще один способ меньше платить за ЖКХ — использование энергосберегающих ламп и установка пластиковых окон.

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Последнее позволяет не расходовать тепло зимой. Кроме того, Минко советует чаще мыть окна и плафоны ламп, чтобы свет был ярче и, соответственно, не пришлось включать больше средств освещения.

При этом специалист предостерег от незаконных методов «экономии».

«Не стоит пытаться незаконно подключаться к различным сетям. Во-первых, это может привести к аварии как в помещении, так и на линии. Во-вторых, такие действия грозят весьма солидными штрафами по статье «Хищение ресурсов», — цитирует Минко 28 июня агентство «Прайм».

С 1 июля в России пройдет индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем платежи вырастут на 4%.

17 июня доцент кафедры экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев подсчитал, на сколько могут вырасти платы россиян за услуги ЖКХ из-за жары и работы дома на удаленке. По его словам, за электричество придется платить на 20−22% больше.

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