Ученые предупредили о многолетних последствиях коронавируса для организма

Так, кардиолог Эрик Тополь из института в калифорнийской
Кардиолог Садия Хан из Чикаго также указывает, что негативные последствия коронавируса стали сюрпризом для ученых. По его словам, если сначала врачей больше интересовало, как протекает болезнь у пациентов с хроническими заболеваниями, то сейчас не менее важно понять, как проходит процесс восстановления у тех, кто перенес коронавирус без госпитализации.
«Многие жалуются на усталость, одышку. И очень сложно сказать, сколько все это у них продлится», — признал заместитель главы американского центра по контролю заболеваемости Джей Батлер.
Хотя в среднем коронавирус держится в человеческом организме 2−3 недели, в 10% случаях симптомы остаются даже при уже отрицательном тесте. Речь идет в том числе о потере обоняния и вкуса.
Ранее ученые из Калифорнии, об исследовании которых сообщала Financial Times, пришли к выводу, что коронавирус протягивает щупальца от зараженных клеток,
Это открытие позволило ученым предположить, что для борьбы с болезнью можно использовать препараты, которые обычно применялись для лечения рака.