Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить

Как объяснил Волчков, обычно клинические испытания проводятся в три этапа и занимают несколько лет. Однако в условиях пандемии некоторые фазы испытаний могут сократить на усмотрение Минздрава и Роспотребнадзора.
«При этом некоторые ее параметры останутся неуточненными, например, продолжительность действия этой вакцины», — добавил он.
Вторую и третью фазу испытаний вакцины могут сделать более массовой, пояснил специалист. В частности, ее будут применять в лечебных заведениях в рамках клинических испытаний, но при этом зарегистрирован препарат еще не будет. Это поможет собирать более полные данные о действии вакцины, заключил Волчков.
18 июня первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Позже они рассказали, что чувствуют себя хорошо.