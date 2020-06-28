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05:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут сократить

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса могут существенно сократить. Об этом сообщил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, передает РИА Новости.

Коронавирус COVID-19
06:56 (мск)В ВОЗ назвали количество разрабатываемых вакцин от COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 28.06
Инфицировано627 646+6 852
14.06
8835
15.06
8246
16.06
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26.06
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Скончалось8 969+188
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17.06
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Выздоровело393 352+9 200
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15.06
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17.06
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Инфицировано9 955 495+153 923
14.06
134338
15.06
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Скончалось498 217+4 036
14.06
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15.06
3356
16.06
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Выздоровело5 032 300+86 743
14.06
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16.06
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17.06
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21.06
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Источник: AP 2020

Как объяснил Волчков, обычно клинические испытания проводятся в три этапа и занимают несколько лет. Однако в условиях пандемии некоторые фазы испытаний могут сократить на усмотрение Минздрава и Роспотребнадзора.

«При этом некоторые ее параметры останутся неуточненными, например, продолжительность действия этой вакцины», — добавил он.

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Вторую и третью фазу испытаний вакцины могут сделать более массовой, пояснил специалист. В частности, ее будут применять в лечебных заведениях в рамках клинических испытаний, но при этом зарегистрирован препарат еще не будет. Это поможет собирать более полные данные о действии вакцины, заключил Волчков.

18 июня первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Позже они рассказали, что чувствуют себя хорошо.

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