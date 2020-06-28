Россияне стали чаще покупать антидепрессанты в период пандемии

Так, объем продаж антидепрессантов увеличился на 10% в период с 1 марта по 1 июня по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С начала марта было продано 2,3 млн упаковок на общую сумму более 1,4 млрд рублей.
Наибольшая активность замечена в марте, когда продажи выросли в среднем на 35%, а за последние две недели того же месяца — более чем на 60%.
Специалисты объясняют такие показатели началом пандемии коронавируса и вводимыми на этом фоне ограничениями, пишет RT.
Спрос на антидепрессанты начал снижаться в конце апреля. Одновременно упала и выручка российских аптек — в мае на 14% по сравнению с апрелем. При этом по сравнению с маем 2019 года выручка упала лишь на 2,1%.
В марте аптеки заработали рекордные 127,3 млрд рублей, что на четверть с лишним больше показателя февраля и на 46% больше марта прошлого года.
Также специалисты выяснили, что за период домашнего режима у трети россиян расходы не сократились, а у 17% и вовсе выросли.