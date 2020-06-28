Коронавирус в России обнаружили еще у 6791 человека

В России к 28 июня обнаружено 634 437 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки было выявлено 6791 новых заболевших. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 9073 человек, 104 из них — за последние сутки.
Число активных случаев — людей, продолжающих лечение, — к 28 июня увеличилось на 952 человек и составило 226 277. За сутки выздоровели 5735 больных COVID-19, это наименьшее значение с 25 июня.
В Москве COVID-19 был диагностирован у 717 человек за сутки, показатель достиг наименьшего значения с 7 марта. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 220 071, из них 69 238 человек продолжают лечение. За сутки в городе выздоровело 1 052 больных с коронавирусом. За минувшие сутки в Москве умерли 24 больных, общее число летальных случаев — 3 738.
325 новых случаев было обнаружено в Московской области, следующим в списке регионов с наибольшим суточным приростом идет
Список регионов, в которых общее число заразившихся превысило 10 000 человек, остается неизменным: после Москвы идут Московская область (56 934),
К утру 28 июня коронавирус был обнаружен у 9,98 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. 2,5 млн случаев заражения приходится на США, 1,3 млн — на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. По сводным данным университета, ко времени публикации российской статистики в мире погибло более 498 000 больных коронавирусом.
Юрий Литвиненко