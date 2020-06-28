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10:56 (мск), источник: Ведомости

Коронавирус в России обнаружили еще у 6791 человека

Общее число случаев превысило 634 000.

Коронавирус COVID-19
11:40 (мск)Правда ли, что кондиционеры распространяют коронавирус?
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 28.06
Инфицировано634 437+6 791
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
14.0627.06
Скончалось9 073+104
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
14.0627.06
Выздоровело399 087+5 735
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
14.0627.06
Инфицировано9 986 862+171 616
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
14.0627.06
Скончалось498 908+4 312
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
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5269
19.06
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22.06
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23.06
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24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
14.0627.06
Выздоровело5 055 610+96 562
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
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18.06
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19.06
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21.06
113682
22.06
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24.06
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25.06
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26.06
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27.06
109246
14.0627.06
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

В России к 28 июня обнаружено 634 437 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки было выявлено 6791 новых заболевших. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 9073 человек, 104 из них — за последние сутки.

Число активных случаев — людей, продолжающих лечение, — к 28 июня увеличилось на 952 человек и составило 226 277. За сутки выздоровели 5735 больных COVID-19, это наименьшее значение с 25 июня.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

В Москве COVID-19 был диагностирован у 717 человек за сутки, показатель достиг наименьшего значения с 7 марта. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 220 071, из них 69 238 человек продолжают лечение. За сутки в городе выздоровело 1 052 больных с коронавирусом. За минувшие сутки в Москве умерли 24 больных, общее число летальных случаев — 3 738.

325 новых случаев было обнаружено в Московской области, следующим в списке регионов с наибольшим суточным приростом идет Ханты-Мансийский автономный округ (+285 больных). В Иркутской и Нижегородской областях зафиксировали 232 и 222 новых случая соответственно. Следующими по числе выявленных больных идут Санкт-Петербург (+217), Свердловская область (+209), Воронежская область (+188) и Ямало-Ненецкий автономный округ (+154).

Список регионов, в которых общее число заразившихся превысило 10 000 человек, остается неизменным: после Москвы идут Московская область (56 934), Санкт-Петербург (23 735), Нижегородская и Свердловская области (17 060 и 12 302 соответственно). В Ростовской области всего было выявлено 9420 больных COVID-19, в Красноярском крае — 8619, в Ханты-Мансийском автономном округе — 8402.

К утру 28 июня коронавирус был обнаружен у 9,98 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. 2,5 млн случаев заражения приходится на США, 1,3 млн — на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. По сводным данным университета, ко времени публикации российской статистики в мире погибло более 498 000 больных коронавирусом.

Юрий Литвиненко

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 28.06
 Коронавирус в России обнаружили еще у 6791 человека
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