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12:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Европейские страны изменили правила для авиапассажиров из-за пандемии

В период пандемии COVID-19 авиапассажиры в европейских странах обязаны носить маску, начиная с аэропорта вылета и заканчивая аэропортом назначения. В некоторых аэропортах разрешили брать не больше одной сумки в ручную кладь. О новых правилах для авиапассажиров рассказало издание Deutsche Welle.

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Источник: Reuters

Согласно инструкциям Европейского союза, менять маску необходимо каждые четыре часа. Пассажирам рекомендуется иметь при себе как минимум одну запасную маску, поскольку досмотр багажа и регистрация занимают обычно более четырех часов. Пассажиры, которые не могут носить медицинские маски по медицинским соображениям, получают исключение из этого правила.

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При досмотре багажа пассажирам необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, придерживаясь специальной разметки на полу. Правило, позволяющее брать в ручную кладь только одну сумку, должно ускорить процесс досмотра и минимизировать риск заражения коронавирусом в аэропорту.

Издание отмечает, что обязательного измерения температуры у всех авиапассажиров и специальной рассадки на борту самолетов нет, однако авиакомпании могут устанавливать свои правила самостоятельно. Например, немецкая авиакомпания Lufthansa будет предлагать своим пассажирам пройти тестирование на коронавирус прямо в аэропортах.

В мае находящийся за границей россиянин рассказал о жестких правилах, установленных на авиарейсе в Европе во время пандемии коронавируса. По его словам, в настоящее время совершить перелет, к примеру, из Парижа в Вену возможно только по уважительной причине — тяжелой болезни, смерти родственников либо по делам, связанным с работой, — и письменным ее подтверждением, а также с отрицательными результатами теста на COVID-19.

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