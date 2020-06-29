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День в истории: 29 июня
День рождения Антуана де
В 2008 году руководство Брянской области, которая в годы войны стала, наряду с Белоруссией, эпицентром партизанского движения, выступило с инициативой о внесении в список памятных дат Дня партизан и подпольщиков. Соответствующий закон был подписан президентом РФ уже 10 апреля 2009 года и праздник обрел официальный статус.
Действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 гг. ими было уничтожено, ранено и захвачено в плен более миллиона фашистов, уничтожено более четырех тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомобилей, 1100 самолетов противника. Кроме того, партизанами были разрушены и повреждены 1600 мостов и пущены под откос более 20 тысяч железнодорожных составов немецких войск.
Более 311 тысяч партизан были награждены государственными наградами, а 248 человек получили звание Героя Советского Союза. Лучшие партизанские командиры — Сидор Ковпак, действовавший в Белоруссии и Алексей Федоров, возглавлявший подпольный обком на Украине — были удостоены этого звания дважды.
История, возможно, самого известного театра в мире началась в 1599 году — с деревянного здания на берегу Темзы. Свое название «Глобус» получил от статуи Атланта, стоявшей у входа. Мифологический великан держал на плечах земной шар, опоясанный лентой с надписью, увековеченной Шекспиром в монологе Жака из «Как вам это понравится» — «Весь мир — театр».
Кстати, о Шекспире. Всем известно о его сотрудничестве с «Глобусом», в котором он был пайщиком и ведущим драматургом. Однако, кроме творений Шекспира, театр ставил пьесы и других выдающихся драматургов, благодаря чему быстро стал одним из главных культурных центров средневековой Англии.
29 июня 1613 года случилось то, что сплошь и рядом случалось в Лондоне XVII века с деревянными постройками — «Глобус» сгорел. Причем, причиной пожара стали, как сказали бы сейчас, захватывающие спецэффекты. Во время премьеры шекспировской пьесы «Генрих VIII» искра от сценического пушечного выстрела попала в соломенную крышу, от которой быстро занялось все здание. Обошлось без жертв, но «Глобус» сгорел дотла. А уже через год театр открылся в новом каменном здании. Но это уже совсем другая история.
Французский писатель, поэт, эссеист и профессиональный лётчик Антуан Мари
В 1917 году он стал студентом Школы изящных искусств в Париже на факультете архитектуры — Антуан с детства мечтал стать архитектором. Однако, неожиданно для всех, и прежде всего для самого
Весной 1927 года Экзюпери возвращается в авиацию и становится пилотом почтовой линии Тулуза — Капабланка—Дакар. Именно в это время, Антуан снова (первый — и неудачный — опыт писательства был у него еще во время учебы в Париже) берется за перо. Написанные в это время и основанные на впечатлениях от работы пилотом книги «Южный почтовый» и «Ночной полет» публикуются и пользуются большим успехом. Так Экзюпери навсегда становится
Для меня летать и писать — нечто неразрывное и единое. Важно одно — действовать и во всем развивать в себе совершенство. Летчик и писатель сливаются в едином сознании человека, действенно творящего жизнь.
В годы Второй мировой войны Экзюпери — не только корреспондент, но и воздушный разведчик. Служит в Алжире, но после нескольких аварий и ранений, на некоторое время уезжает в США. Там создаются повесть «Военный летчик» и ставшая главным вкладом Экзюпери в мировую культуру философская сказка «Маленький принц».
29 июня 1972 года в американском городке Хоултон в штате Мэн родилась Саманта Смит — девочка, которая еще до начала перестройки и падения «железного занавеса» сделала для нормализации отношений СССР и США гораздо больше многих политиков и дипломатов.
Осенью 1982 года 10-летняя Саманта Смит увидела статью в журнале Time, посвященную лидеру СССР Юрию Андропову. В статье было написано, что этот человек может быть очень опасен и ещё больше ужесточить отношения между двумя странами.
Тогда она сделала то, что делает любой нормальный ребенок в ее возрасте: она спросила у родителей, почему все боятся Андропова и никто не спросит его о войне напрямую. В ответ родители отшутились: «Вот возьми и спроси». И Саманта спросила.
Уважаемый мистер Андропов! Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнётся ли ядерная война между Россией и Соединёнными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если Вы против войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я бы хотела получить ответ. Почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну? Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и заботились о нём, а не завоёвывали его. Пожалуйста, давайте сделаем, как он хочет, и каждый будет счастлив.
Этому письму простой американской девочки лидеру огромной и враждебной страны суждено было стать эпохальным, потому что Юрий Андропов ответил Саманте. По приглашению Андропова девочка посетила СССР: Москву, Ленинград и «Артек». Её путешествие по Стране Советов широко освещалось мировыми СМИ и девочка стала символом детской дмпломатии.
К сожалению, жизнь юного «посла доброй воли» оказалась очень короткой. 25 августа 1985 года 13-летняя Саманта погибла в авиакатастрофе. Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс и породило теорию заговора, однако официальное расследование показало, что причиной крушения стала ошибка пилота. Память о Саманте Смит была увековечена и в США, и в СССР.
В июне 1958 года в Швеции проходил 6-й чемпионат мира по футболу, который принял 16 сборных, разыгравших между собой главный трофей — Кубок Жюля Риме или «Золотую богиню».
Мундиаль-1958 стал во многом знаковым. Впервые в главном футбольном турнире планеты принимала участие сборная СССР, которая дошла до четвертьфинала, где проиграла хозяевам турнира.
Француз Жюст Фонтен забил в Швеции 13 голов, а сборная Бразилии выиграла чемпионат мира, проводившийся в Европе. Ни одному футболисту и ни одной не европейской сборной с тех пор подобное не удавалось.
Но главное, конечно, не это. Главное, что шведский чемпионат открыл для мира удивительного бразильского вундеркинда — 17-летнего Пеле, который забил на турнире 6 голов. И два самых важных из них — 29 июня 1958 года в победном финале против шведов. Во многом благодаря именно феерической игре Пеле, бразильцы обыграли хозяев со счетом 5:2 и завоевали свой первый в истории титул.