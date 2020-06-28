Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина из села в Нижегородской области прожила четверть века взаперти Женщина не общалась с соседями, не работала, не выходила на прогулки
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
25Полководцы победы: «При параде»
13:33 (мск), источник: ТАСС

Более 10 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС, 28 июня — По данным Университета Джонса Хопкинса, из-за коронавирусной инфекции умерли 499 124.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 28.06
Инфицировано634 437+6 791
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
15.0628.06
Скончалось9 073+104
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
15.0628.06
Выздоровело399 087+5 735
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
15.0628.06
Инфицировано10 001 527+176 125
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
15.0628.06
Скончалось499 124+4 302
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
15.0628.06
Выздоровело5 065 869+100 766
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
15.0628.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в воскресенье 10 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его сведениям, число заразившихся на данный момент составляет 10 001 527 человек, умерли 499 124. Больше всего заражений (2 510 323 выявленных случая) зафиксировано в США. В Соединенных Штатах умерли 125 539 пациентов с коронавирусом. Далее по числу заражений следует Бразилия с 1 313 667 выявленными случаями заражения и 57 070 смертями.

Россия занимает третье место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 634 437 случаев заражения, выздоровели 399 087 человек, умерли 9 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 28.06
 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Почему давать милостыню не очень правильно
Коронавирус в России выявили еще у 6791 человека
СМИ: Россия применила «рой» истребителей
Футбольный ЦСКА объявил о возвращении главного тренера к работе
Футболист выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты
ДНР закрыла границу с Украиной
Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями
Единственный в России полицейский-корги ушел на пенсию
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Hi-Tech
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками Интересные результаты
Авто
В России хотят запретить машины с ДВС Всего было представлено три сценария низкоуглеродного развития автомобильного транспорта. Один из них предполагает полный отказ от ДВС к 2030 году
Кино
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале Актер показал первые фото с площадки спортивной драмы «Легенда»
Новости партнеров
Ты можешь сам решить, нужно ли обновление Конституции, – читай и думай
Копеечные зарплаты после обновления Конституции уйдут в прошлое
Горбачев хотел отдать Карелию финнам – сенсационные подробности
Как обновление Конституции изменит отношение к работающим и отработавшим
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Назван лучший автомобиль 2020 года
Что с коленями Меган Маркл?
Леди
Платье в горошек и очки Saint Laurent: новый выход Мелании Трамп Модный образ от первой леди.
Новости партнеров
Польский политолог объяснил, почему Запад боится обновления Конституции РФ
Совбез: Запад попытается устроить переворот перед голосованием
Ты можешь сам решить, нужно ли обновление Конституции, – читай и думай
Сенсационная новость, подтверждающая необходимость поправки о границах
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь