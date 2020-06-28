Минздрав сообщил о готовности России поставлять на мировой рынок вакцину от COVID-19

«С учетом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма (потенциально опасная для жизни реакция иммунной системы, возникающая в том числе при инфекционных заболеваниях.— “Ъ”), тест-системы и вакцины», — сказал Мурашко на саммите «Глобальная цель — объединимся ради будущего» (цитата по ТАСС).
Министр также призвал мировое сообщество к координации исследований и производству медицинской продукции. Россия готова к диалогу с международным сообществом, добавил он.
В России сейчас одобрены два препарата для лечения коронавируса. Первый препарат (авифавир) был одобрен в мае, второй (арепливир) — в июне. Разработка вакцины в стране пока продолжается. Сейчас идут ее клинические испытания. Минздрав ожидает появление вакцины в конце июля.