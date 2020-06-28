15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья провалилась в колодец, делая селфи (видео)
Все закончилось хорошо.
Спасатели в Индонезии пришли на помощь семье, провалившейся в 12-метровый колодец во время фотосессии, сообщает Viral Press.
Инцидент произошел в районе Матраман на востоке Джакарты. 43-летний отец семейства Пуджи Сугиарто, его пятилетний сын и семилетняя дочь пообедали в ресторане, а затем решили сделать семейное селфи. Они забрались на крышку колодца, но она оказалась слишком тонкой и не выдержала веса трех человек.
Мужчина упал первым и тем самым смягчил падение детей. Вода помогла семье избежать травм.
Прохожие услышали крики неосторожных любителей селфи и вызвали спасателей. Спустя час семью удалось благополучно вызволить.
Анна Лысенко