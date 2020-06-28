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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья провалилась в колодец, делая селфи (видео)

Все закончилось хорошо.

Спасатели в Индонезии пришли на помощь семье, провалившейся в 12-метровый колодец во время фотосессии, сообщает Viral Press.

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Инцидент произошел в районе Матраман на востоке Джакарты. 43-летний отец семейства Пуджи Сугиарто, его пятилетний сын и семилетняя дочь пообедали в ресторане, а затем решили сделать семейное селфи. Они забрались на крышку колодца, но она оказалась слишком тонкой и не выдержала веса трех человек.

Мужчина упал первым и тем самым смягчил падение детей. Вода помогла семье избежать травм.

Прохожие услышали крики неосторожных любителей селфи и вызвали спасателей. Спустя час семью удалось благополучно вызволить.

Анна Лысенко

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