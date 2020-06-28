20:18 (мск), источник: РБК
Путин попросил «не рассусоливать» о «вбросах» по коронавирусу
Нет никаких оснований считать, что пандемия коронавируса — результат
Говорить о том, что это специально
кто-товбросил, специально кто-то что-тосделал — для этого нет никаких оснований.
Он также высказал предположение, что «ничего хорошего не получится», если
Путин также заявил о необходимости бороться с распространением инфекции, «а не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось». По его словам, специалисты могут «думать, допускать и прикидывать», а руководителям государства необходимо понять суть происходящего и выстроить систему защиты.
«По моему глубокому убеждению, нужно делать то, что ведет всех нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути, нас ждет успех, а не на пути конфронтации», — подчеркнул президент.
Пандемия коронавируса породила большое количество теорий о происхождении инфекции, в том числе конспирологических. Так, CBS сообщал о распространяемом в Facebook сообщении, что коронавирус был создан в США в 2015 году. Также в посте, который приобрел большую популярность, утверждалось, что у властей страны есть вакцина, но они ее скрывают.
Помимо этого Daily Mail писала, что в Ухане, откуда стал распространяться вирус, находится лаборатория, в которой проводят эксперименты над летучими мышами на средства американского гранта. Издание сообщало, что летучие мыши изначально были из тех пещер, где, как предполагалось, зародился вирус.
В конце февраля США обвинили Россию в распространении дезинформации, в частности о том, что США стоят за созданием вируса. По данным Вашингтона, в этих постах в социальных сетях говорилось, что COVID-19 — это биологическое оружие ЦРУ. Власти полагали, что таким образом в России отвлекают внимание от усилий врачей по борьбе с заболеванием и запугивают общественность. В России отвергли все обвинения.