Назван еще один страдающий от коронавируса орган

Исследователи утверждают, что на почки приходится 80% всех поражений внутренних органов. Об этом свидетельствует повышенная потеря белка, фосфата и глюкозы в моче пациентов. Ученые выяснили, что инфекция воздействует на клетки системы почечных канальцев.
Авторы исследования предупреждают, что подобный эффект несет серьезные последствия для организма. Так, у больных COVID-19 может снизиться плотность костей
Помимо того у пациентов с повреждением почек может наблюдаться частое мочеиспускание (полиурия), обезвоживание, усиление жажды и физическая слабость
14 июня профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал о долгом восстановлении легких пациентов с COVID-19. По словам врача, коронавирусная инфекция в первую очередь затрудняет работу дыхательной системы человека и поражает его легкие. Он подчеркнул, что легочные ткани сами восстановятся со временем, а сроки зависят от индивидуальных особенностей организма каждого человека.
Вспышка коронавируса SARS-CоV-2 впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящее время заболевание распространилось практически во всех странах мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.