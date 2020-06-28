Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 28 июняСтроительство Панамского канала, первый автомобиль "Победа", знаменитый бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
20:06 (мск), источник: Известия

Назван еще один страдающий от коронавируса орган

Французские ученые установили, что коронавирусная инфекция помимо легких оказывает губительное воздействие на почки человека. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает RFI.

Коронавирус COVID-19
20:18 (мск)Путин попросил «не рассусоливать» о «вбросах» по коронавирусу
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:33 MSK, 28.06
Инфицировано634 437+6 791
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
15.0628.06
Скончалось9 073+104
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
15.0628.06
Выздоровело399 087+5 735
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
15.0628.06
Инфицировано10 039 286+172 601
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
15.0628.06
Скончалось499 664+3 972
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
15.0628.06
Выздоровело5 080 784+97 755
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
15.0628.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Исследователи утверждают, что на почки приходится 80% всех поражений внутренних органов. Об этом свидетельствует повышенная потеря белка, фосфата и глюкозы в моче пациентов. Ученые выяснили, что инфекция воздействует на клетки системы почечных канальцев.

Авторы исследования предупреждают, что подобный эффект несет серьезные последствия для организма. Так, у больных COVID-19 может снизиться плотность костей из-за потери фосфатов, возникнуть боли в костях.

Другим негативным результатом может стать повышенная кислотность крови.
Разочарование или счастье
Конец пандемии

Помимо того у пациентов с повреждением почек может наблюдаться частое мочеиспускание (полиурия), обезвоживание, усиление жажды и физическая слабость из-за потери клеточной энергии.

14 июня профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал о долгом восстановлении легких пациентов с COVID-19. По словам врача, коронавирусная инфекция в первую очередь затрудняет работу дыхательной системы человека и поражает его легкие. Он подчеркнул, что легочные ткани сами восстановятся со временем, а сроки зависят от индивидуальных особенностей организма каждого человека.

Вспышка коронавируса SARS-CоV-2 впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящее время заболевание распространилось практически во всех странах мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Больной язык: как COVID-19 обогатит словарный запас
Сдали назад: россияне не могут вернуть билеты на концерты и спектакли
Коронавирус в России выявили еще у 6791 человека
Путин попросил «не рассусоливать» о «вбросах» по коронавирусу
Голикова рассказала о «страшном» периоде начала пандемии
Рейтинг Зеленского упал в два раза и достиг минимума
Житель Японии поймал рыбу из «Аватара»
Семья провалилась в колодец, делая селфи (видео)
Футболист выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, что с ней стало
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками Интересные результаты
Горячие темы на Авто
Делаем ставки . 300
А за что мы голосуем??? 257
Нипонял. 210
Эдак с утречка сегодня метнулся и проголосовал 182
Кино
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале Актер показал первые фото с площадки спортивной драмы «Легенда»
Новости партнеров
Польский политолог объяснил, почему Запад боится обновления Конституции РФ
Запад готовит атаку
Совбез: Запад попытается устроить переворот перед голосованием
Сенсационная новость, подтверждающая необходимость поправки о границах
Популярные темы на «Детях»
Герои наших старых фильмов. Абьюзер Гоша, бабник Женя Лукашин, инфантил Новосельцев) 845
Хватит! Сейчас в тыщу раз сложнее. 732
Жизнь семьи на один доход 505
Банально... летний отдых 419
Леди
Платье в горошек и очки Saint Laurent: новый выход Мелании Трамп Модный образ от первой леди.
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь