Минтруд разъяснил порядок перечисления новых выплат на детей до 16 лет

В ведомстве отметили, что использованный ранее алгоритм электронного обмена данными позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. На данный момент выплаты перечислены более чем на 21 млн детей, добавили в Минтруде.
«Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты. Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля, о чем сообщалось ранее. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых единовременных выплатах в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
В правительстве отметили, что родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет, не придется заново подавать заявление, а те родители, которые еще не успели оформить пособия, должны будут подать заявление до 1 октября — в таком случае они получат выплаты за июнь-июль единой суммой.
С 1 июня в России начались единовременные выплаты на детей 3−16 лет в размере 10 тыс. рублей.
23 июня президент России Владимир Путин предложил в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Президент отметил, что выплаты смогут получить родители около 28 млн детей. Путин добавил, что граждане, которые уже получили единовременные выплаты на детей 3−16 лет и пособия на детей до 3 лет, получат новую выплату автоматически.