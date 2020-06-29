А ты все летишь… Как пропал Антуан де Сент-Экзюпери

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29 июня исполняется 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.
Антуан Мари Жан-Батист Рожер де Сент-Экзюпери был третьим ребенком в семье графа Жана де Сент-Экзюпери. Правда, отца своего Антуан практически не помнил — тот скончался, когда мальчику было всего 4 года.
Дома Антуана все звали Тонино. Он с малолетства придумывал всевозможные истории, даже сочинял стихи. А еще Тонино обожал конструировать. Он сам из каких-то жестянок собрал телефон, а потом из старого велосипеда смастерил летательный аппарат. Тонино часто смотрел в безоблачное небо и мечтал, что когда-нибудь поднимется туда на своем самолете. Говорят, что друзья и знакомые звали Тонино звездочетом за то, что он слишком часто смотрел в небо.
Антуан получил поистине графское образование, сначала в иезуитском колледже, затем был отправлен в Швейцарию, а оттуда Сент-Экзюпери попал в Академию искусств на архитектурное отделение. Правда, архитектором Антуан работать не пошел. В 1921 году Антуан был призван в армию. Конечно, он сразу же отнес заявление на курсы пилотов. После их прохождения ему выдали корочку гражданского летчика, а спустя совсем недолгое время он стал летчиком военным. В 1923 году де Сент-Экзюпери попал в свою первую авиакатастрофу. Он несколько месяцев пролежал в госпитале с черепно-мозговой травмой. В это же время Антуан испытал еще одну боль. Его возлюбленная Луиза Вильморен, от которой он был без ума, о которой он говорил матери, что это девушка его мечты, решила разорвать помолвку. Родители девушки потребовали от Антуана, чтобы он завязал с карьерой летчика — они не хотели, чтобы их дочь осталась вдовой. Но Антуан отказался, он не мог жить без неба. Тогда Луиза отказалась от него.
Выйдя из госпиталя, Антуан вернулся к полетам. Он бороздил небо, работая в Генеральной компании авиационных предприятий и одновременно на земле писал свои рассказы. Первый из них тоже был связан с небом и назывался «Летчик».
Пилот редкой смелости
Где только не побывал графский сын. Он постоянно летал в Тулузу, в Касабланку, в Дакар, а потом был назначен начальником аэродрома в Марокко.
В 1930 году писатель и летчик стал офицером ордена «Почетного легиона». В представлении к ордену о летчике написали:
…Пилот редкой смелости, отличный мастер своего дела, проявлял замечательное хладнокровие и редкую самоотверженность, провел несколько блестящих операций. Неоднократно летал над наиболее опасными районами, разыскивая взятых в плен враждебными племенами летчиков Рене и Серра. Спас раненый экипаж испанского самолета, едва не попавший в руки мавров. Без колебаний переносил суровые условия жизни в пустыне, постоянно рискуя жизнью…
Воздушная карьера развивалась на зависть, также успехом пользовалось и литературное творчество Сент-Экзюпери. В 1931 году он уже стал лауреатом премии «Фемина» за роман «Ночной полет».
В жизни Сент-Экзюпери была не одна авария, множество переломов, ранений. В 1935 году его самолет упал в Ливийскую пустыню. Но летчик невероятным чудом остался жив. Говорят, что причиной катастрофы стала… его жена Консуэло. Антуан в тот день совершенно не выспался, потому что ночью искал в барах свою благоверную. Девушка отличалась строптивым нравом и не желала быть домашней супругой. Правда, за то Антуан ее и полюбил.
В 1930-х Антуан официально устраивается на работу журналистом, как корреспондент французской газеты он даже приехал в Россию, посетил Москву и опубликовал об этом статьи.
Когда грянула Вторая мировая война, де Сент-Экзюпери очень надеялся послужить родине в небе. Но его признали негодным к полетам и хотели отправить в пехоту. Сент-Экзюпери нашел влиятельных знакомых, которые все-таки помогли ему попасть в военную авиацию, да не в простую, а в разведывательную группу. Но вначале прослужил писатель недолго. В качестве разведчика он провел полет над Аррасом, а в 1940 году, когда фашисты оккупировали Францию, Экзюпери переехал в Америку.
Последний полет
В 1942 году американское издательство Рейнальд-Хичкок заказало писателю и летчику сказку для детей с философско-лирическим подтекстом и авторскими иллюстрациями. Так в 1943 году появилось самое знаменитое произведение «Маленький принц».
Через три года после переезда в штаты Антуан де Сент-Экзюпери решает вернуться к военной службе. Правда, его снова пытались ограничить в полетах, но сын графа подключил влиятельных людей и опять взмыл в небо на самолете-разведчике. Он вступил в ряды ВВС «Сражающаяся Франция».
31 июля 1944 года Антуан де Сент- Экзюпери на самолете, в котором была установлена фотокамера, полетел в свой последний полет на остров Корсику. Юг Франции был захвачен фашистами, поэтому Сент-Экзюпери должен был узнать, насколько возможно там высадить антифашистский десант. Обратно летчик уже не вернулся. Его искали многие, но так и не нашли. Писателя объявили пропавшим без вести.
В 1998 году простой человек, рыбача недалеко от Марселя, нашел в море серебряный браслет, на котором были выгравированы имена Антуана де Сент-Экзюпери и его верной супруги Консуэло, которая, несмотря на свои строптивость и ветреность, ждала своего летчика из каждого полета.