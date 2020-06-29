05:22 (мск), источник: Lenta.Ru
Раскрыта стоимость производства российской «Ангары»
Стоимость производства
В отчете говорится также о необходимости снижения себестоимости ракеты.
«Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН “Ангара” с текущего уровня семь миллиардов рублей до уровня четыре миллиарда рублей к 2024 году», — отмечается в документе.
В августе 2019 года генеральный конструктор по
Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в 2014 году). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.