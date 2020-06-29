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05:31 (мск), источник: РИА Новости

В Китае за сутки выявили 12 случаев COVID-19

ПЕКИН, 29 июн — РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 12 новых случаев коронавирусной инфекции и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали девять пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:33 MSK, 29.06
Инфицировано634 437+6 791
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
15.0628.06
Скончалось9 073+104
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
15.0628.06
Выздоровело399 087+5 735
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
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25.06
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8988
27.06
9200
28.06
5735
15.0628.06
Инфицировано10 115 912+162 874
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
15.0628.06
Скончалось501 233+3 055
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
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23.06
4218
24.06
5104
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5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
15.0628.06
Выздоровело5 123 425+91 279
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
15.0628.06
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Источник: AFP 2020

Уточняется, что из 12 новых случаев семь — локальные (все в Пекине), пять — ввозные.

Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком «Синьфади» в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Всего с 11 июня в городе выявили 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 26 бессимптомных носителей находятся под медицинским наблюдением.

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Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 512 случаев коронавирусной инфекции, 78 450 человек выздоровели, 418 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1 907, выздоровели 1 823 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено шесть таких случаев, из карантина выпустили девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 106 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1199 случаев заражения (семь человек скончались, 1104 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 447 человек (семь скончались, 435 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.

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