Власти США предупредили о «закрывающемся окне» возможностей из-за вируса

У властей США осталось не так много времени, чтобы поставить под контроль распространение коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Алекс Азар, передает Financial Times (FT).
«Окно [возможностей] закрывается», — заявил Азар. Он призвал власти штатов активизировать усилия по проведению тестирования и сбору плазмы крови уже переболевших граждан для использования в качестве лекарства. «Мы должны действовать, принимать меры должен каждый из нас в отдельности, ответственно. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, мы должны носить маски», — сказал министр.
Согласно последней актуальной информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено свыше 2,54 млн случаев заражения. 125,8 тыс. человек умерли. На страну приходится примерно четверть всех выявленных в мире случаев заражения и смертей. Свыше 30 тыс. человек умерли в
Азар отметил, что в отдельных штатах, в первую очередь в южных, скорость распространения вируса продолжает нарастать. По его словам, там слишком рано отказались от карантинных мер вопреки установленным на федеральном уровне правилам. Последние предусматривают возможность перехода ко второй фазе снятия ограничений лишь после того, как в штате на протяжении двух недель сокращалось количество выявленных случаев.
Департамент здравоохранения штата Флорида 28 июня сообщил о 8530 новых случаях за сутки. А
По данным CNN на 28 июня, только два штата из 50 сообщили о сокращении прироста новых случаев коронавируса, это Коннектикут и
Слова Азара, что причиной этого может быть слишком поспешное снятие ограничений, подтвердил
Губернатор штата
В конце прошлой недели, 27 июня, агентство Reuters сообщило о максимальном суточном росте числа больных в США с начала эпидемии: 40 870 новых случаев заражения коронавирусом.