11:10 (мск), источник: ТАСС
L’Oreal уберет из названий кремов слова «белый», «светлый» и «осветляющий»
ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС — Никаких альтернатив на замену этим терминам пока не представили.
Французская косметическая компания L'Oreal намерена убрать из названий своих кремов и лосьонов прилагательные «белый», «светлый» и «осветляющий». Об этом говорится в официальном заявлении, которое многие СМИ поспешили связать с набирающей в мире обороты кампанией против расизма в отношении темнокожих.
«Группа компаний L'Oreal Group приняла решение убрать слова “белый”, “светлый” и “осветляющий” (white/whitening, fair/fairness, light/lightening) из названий всех продуктов для ухода за кожей», — гласит короткое послание на английском языке.
Кроме этой фразы представитель компании в ответ на запрос корреспонденту ТАСС не сообщила никаких подробностей, касающихся контекста и причины, по которым было принято соответствующее решение. Также неизвестно, когда именно произойдут изменения: ассортимент товаров с соответствующими наименованиями до сих пор доступен для покупки через интернет. Никаких альтернатив на замену этим терминам пока не представлено.
Многие во Франции и других странах СМИ истолковали данное послание, как ответ L'Oreal на акции в поддержку темнокожих и против расизма, которые начались в США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
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