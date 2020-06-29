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10:04 (мск), источник: ТАСС

Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции за четыре дня поддержали 76% респондентов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/ — Против поправок проголосовали, по данным социологов, 23,6% ответивших на вопрос россиян.

Источник: РИА "Новости"

Поправки к Конституции РФ за четыре дня голосования, предшествующие основному дню — 1 июля, поддержали 76% респондентов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Соответствующие данные экзитпола опубликованы в понедельник на официальном сайте центра.

По его информации, по состоянию на 21:00 мск воскресенья, 28 июня, в опросе приняли участие 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, 29,4% отвечать отказались.

«Согласно результатам экзитпола ВЦИОМ, среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку поправок в основной закон страны высказались 76% россиян. Против поправок проголосовали, по данным экзитпола ВЦИОМ, 23,6% ответивших на вопрос россиян», — отмечается в публикации.

Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали гражданам пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент — «за» или «против» поправок к конституции.

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Голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, — 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

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