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10:26 (мск), источник: Газета.Ру

Сокращенная рабочая неделя из-за голосования по поправкам началась в РФ

В России началась сокращенная рабочая неделя — в среду россиян ждет выходной из-за голосования по поправкам в Конституцию. В Роструде отметили, что работа 1 июля оплачивается как выходной праздничный день, в двойном размере. Или можно попросить день отдыха за работу в среду — тогда работа будет оплачена в обычном размере. Ранее общероссийское голосование было назначено на конец апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Источник: РИА "Новости"

В России началась очередная сокращенная неделя: всего четыре рабочих дня ждут граждан страны из-за голосования по поправкам в Конституцию, назначенного на 1 июля. Об этом напоминает РИА «Новости».

Как сообщает Роструд, день голосования объявлен нерабочим, а оплачиваться будет как выходной праздничный день.

За работу 1 июля гражданин вправе попросить у начальства день отдыха, тогда работа в день голосования будет оплачена в одинарном размере. Предоставленный день отдыха оплате подлежать не будет.

Простой в день голосования на июльской зарплате сотрудников российских компаний, учреждений и предприятий никак не отразится. В ведомстве добавили, что 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, и на этот день отпуск не будет продлеваться.

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Общероссийское голосование по поправкам изначально планировали провести 22 апреля. Однако из-за эпидемии коронавируса в стране (по последним данным, умерли от инфекции 9073 жителя страны, всего зафиксировано 634 тыс. случаев) президент РФ Владимир Путин решил перенести его на более поздний срок.

С эпидемиологической обстановкой связано также решение о том, что голосовать «за» или «против» поправок россияне могут целую неделю — с 25 июня.

Для минимизации рисков ЦИК предложил расширить возможности для голосования. В частности, как сообщила глава избиркома Элла Памфилова, граждане смогут выразить свое мнение не только в зданиях, но и на улице, на мобильных участках.

Перед началом мероприятия все члены избирательной комиссии пройдут тестирование на коронавирус.

В результате принимаемых мер произойдет рассредоточение людей во времени и пространстве, и это будет более безопасным, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях. Это точно будет безопаснее, чем сходить в магазин.
Элла Памфилова
глава избиркома

При этом было решено отказаться от голосования по почте — вместо этого в ряде регионов проводится электронное голосование. «Частично, конечно, не более чем в двух-трех регионах, возможно, будет осуществлено, если решат регионы и докажут, что готовы к этому — провести дистанционное электронное голосование», — сказала она.

Президент Путин призвал россиян принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию, «поскольку речь идет об основном законе». Процедура голосования проходит с помощью бюллетеней, в них будет указан пакет предлагаемых поправок к Конституции.

В числе предложенных изменений есть положение, ограничивающее количество сроков, которое президент России может занимать — инициатива убирает оговорку «подряд» из положений о сроках президента.

Среди поправок есть направленные на усиление роли Федерального собрания и Конституционного суда. Так, Госдума может получить право назначать премьера и федеральных министров, а Совфед будет консультировать президента по главам силовых ведомств, прокурорам и судьям. Конституционный суд же предлагается наделить полномочиями проверять и отклонять федеральные законы по обращению главы государства.

В конце марта Путин заявил, что пандемия коронавируса подчеркнула важность социальных поправок в Конституцию.

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«И сегодняшняя ситуация, связанная с испытаниями, через которые проходит практически весь мир, в том числе испытаниями, связанными с необходимостью реализации социальных прав граждан, [показывает, что] закрепление их в основном законе востребовано», — сказал российский президент.

Говоря о причинах переноса дня голосования на июль, Путин объяснил это решение заботой о здоровье россиян.

«Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан. Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации. Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование», — говорил он в одном из обращений к народу.

Иван Апулеев

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