10:26 (мск), источник: Газета.Ру
Сокращенная рабочая неделя из-за голосования по поправкам началась в РФ
В России началась сокращенная рабочая неделя — в среду россиян ждет выходной
В России началась очередная сокращенная неделя: всего четыре рабочих дня ждут граждан страны
За работу 1 июля гражданин вправе попросить у начальства день отдыха, тогда работа в день голосования будет оплачена в одинарном размере. Предоставленный день отдыха оплате подлежать не будет.
Простой в день голосования на июльской зарплате сотрудников российских компаний, учреждений и предприятий никак не отразится. В ведомстве добавили, что 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, и на этот день отпуск не будет продлеваться.
Общероссийское голосование по поправкам изначально планировали провести 22 апреля. Однако
С эпидемиологической обстановкой связано также решение о том, что голосовать «за» или «против» поправок россияне могут целую неделю — с 25 июня.
Для минимизации рисков ЦИК предложил расширить возможности для голосования. В частности, как сообщила глава избиркома Элла Памфилова, граждане смогут выразить свое мнение не только в зданиях, но и на улице, на мобильных участках.
Перед началом мероприятия все члены избирательной комиссии пройдут тестирование на коронавирус.
В результате принимаемых мер произойдет рассредоточение людей во времени и пространстве, и это будет более безопасным, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях. Это точно будет безопаснее, чем сходить в магазин.
При этом было решено отказаться от голосования по почте — вместо этого в ряде регионов проводится электронное голосование. «Частично, конечно, не более чем в
Президент Путин призвал россиян принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию, «поскольку речь идет об основном законе». Процедура голосования проходит с помощью бюллетеней, в них будет указан пакет предлагаемых поправок к Конституции.
В числе предложенных изменений есть положение, ограничивающее количество сроков, которое президент России может занимать — инициатива убирает оговорку «подряд» из положений о сроках президента.
Среди поправок есть направленные на усиление роли Федерального собрания и Конституционного суда. Так, Госдума может получить право назначать премьера и федеральных министров, а Совфед будет консультировать президента по главам силовых ведомств, прокурорам и судьям. Конституционный суд же предлагается наделить полномочиями проверять и отклонять федеральные законы по обращению главы государства.
В конце марта Путин заявил, что пандемия коронавируса подчеркнула важность социальных поправок в Конституцию.
«И сегодняшняя ситуация, связанная с испытаниями, через которые проходит практически весь мир, в том числе испытаниями, связанными с необходимостью реализации социальных прав граждан, [показывает, что] закрепление их в основном законе востребовано», — сказал российский президент.
Говоря о причинах переноса дня голосования на июль, Путин объяснил это решение заботой о здоровье россиян.
«Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан. Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации. Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование», — говорил он в одном из обращений к народу.
Иван Апулеев