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12:12 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты назвали цены самых дешевых туров по России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Семидневные туры по России с заездом в период с 7 по 10 июля подешевели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 процентов, сообщает АТОР.

Источник: РИА Новости

По данным экспертов, самыми популярными направлениями оказались Краснодарский Край, Крым, Калининград, Алтай, Байкал.

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«Просыпается интерес туристов к Байкалу, каждый день получаем заявки», — рассказали в пресс-службе крупного туроператора. Также в компаниях фиксируют хорошую динамику продаж на пляжных направлениях, ставит рекорды по бронированию и Калининград.

Несмотря на взрывной рост спроса на российские курорты, который уже привел к дефициту мест в отелях, в ассортименте туроператоров много бюджетных предложений. Дают о себе знать изменения в продуктовой политике туроператоров, которые ранее ориентировались лишь на выездные направления, а в этом году активно занялись организацией поездок по России.

«В прошлом году туры с вылетами в период с 7 по 10 июля были дороже в среднем на 12 процентов. Безусловно, это связано с объемами, пакетных предложений было в три раза меньше», — рассказала Мария Лещева, директор по маркетингу сети турагентств.

Самую дешевую путевку по России с вылетом из Москвы 7—10 июля (семь ночей, на двоих взрослых, размещение в отеле категории «одна звезда») на курорты Черного моря можно купить за 19,5 тысячи рублей. Аналогичные туры на Байкал (семь ночей) стоят сейчас от 46,8 тысячи рублей. Отдохнуть в Калининграде можно за 18,5 тысячи рублей, на Алтае — за 35,2 тысячи.

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