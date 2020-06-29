Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ивуарийские акробаты выполняют потрясающие трюки Группа молодых людей, приехавших из Абиджана, продемонстрировала свои навыки акробатического танца
Фоторепортажи
21Открытие летних веранд в Москве
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
12:17 (мск), источник: ТАСС

Лавров: ни одна страна не вывозила своих граждан домой бесплатно

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/ — По словам министра, в МИД РФ все «сопоставлялось с имеющимися возможностями для размещения людей на карантине».

Коронавирус COVID-19
13:35 (мск)Роспотребнадзор назвал причину вспышки COVID в онкодиспансере на Алтае
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 29.06
Инфицировано641 156+6 719
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
16.0629.06
Скончалось9 166+93
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
16.0629.06
Выздоровело403 430+4 343
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
16.0629.06
Инфицировано10 154 984+160 778
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
16.0629.06
Скончалось502 048+3 024
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
16.0629.06
Выздоровело5 147 436+85 291
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
16.0629.06
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

Вывоз своих граждан домой во время пандемии ни одна страна не осуществляла бесплатно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Нигде бесплатно никто никого не вывозил. Всем либо дают в долг, либо берут расписку, что по возвращении человек оплатит соответствующую сумму. У нас все это сопоставлялось с имеющимися возможностями для размещения людей на карантине.
Сергей Лавров

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой. Для этого россиянам необходимо зарегистрироваться на сайте «Госуслуги».

Читайте также
Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

При этом граждане, у которых есть неиспользованные билеты российских авиакомпаний, принимаются на борт бесплатно. Те, у которых есть билеты иностранных авиакомпаний, должны оплатить €200 на человека для среднемагистральных рейсов и €400 — для дальнемагистральных. На время пребывания за рубежом предусмотрены выплаты в размере 2,4 тыс. рублей на взрослого в сутки.

Аналогичный порядок возвращения ввели и другие страны. В Германии, например, вывезенные из-за рубежа граждане страны, по словам министра иностранных дел Хайко Мааса, скоро начнут получать счета, которые будут учитывать дальность маршрута, средние цены на билет в данном направлении и стоимость программ по эвакуации граждан в других странах Евросоюза.

Россияне за рубежом

По словам Лаврова, около 20 тыс. российских граждан, выразивших желание вернуться домой в период пандемии, остаются за рубежом.

«На первом этапе было принято решение, что не больше 500 человек в день могут вернуться вывозными рейсами в Москву и Московскую область и не более 200 человек в другие регионы. Несмотря на то, что основная масса вернулась, есть еще не меньше пары десятков тысяч наших граждан, которых мы пока вывезти не смогли, в том числе потому, что они находятся в малодоступных для российской авиации местах за границей», — сказал Лавров.

Это может быть и в Океании, и на каких-нибудь островах, на Филиппинах. Латинская Америка, где тоже экзотические места зачастую сопряжены с удалением от цивилизации.
Сергей Лавров

Организованных российских туристов удалось вывезти достаточно оперативно, основная работа была с неорганизованными туристами и другими гражданами, подчеркнул руководитель российского дипведомства.

Читайте также
NYT узнала о планах ЕС временно запретить въезд из России, США и Бразилии

Как уточнил Лавров, у организованного туриста всегда есть обратный билет и обязательства туроператора. «Индивидуальный турист может поехать без обратного билета, поскольку он еще не знает, сколько он там захочет провести времени. И таких очень много, я вас уверяю. Кроме того, помимо людей, которые просто поехали провести время за границей, отдохнуть, есть еще одна большая группа российских граждан, которые находились за границей либо на учебе, либо на продолжительном лечении, либо на постоянном жительстве, и вдруг решили, что условия их жизни в тех же самых США, например в Нью-Йорке, в связи с этой инфекцией испортились. И они решили, что будет лучше на время вернуться в Россию, и тоже записались на портале “Госуслуги” в качестве желающих вернуться», — сказал он.

Как отметил глава МИД РФ, для вывоза оставшихся за границей граждан необходимо создавать вывозные хабы, а в России — ввозные хабы, откуда соответствующие регионы под свои гарантии «заберут этих людей и всех заверят, что вернувшиеся на родину граждане пройдут необходимые карантинные меры».

Читайте также
Коронавирус вернул мигрантов домой. Это грозит нищетой их семьям и резким спадом — местным экономикам

Лавров подчеркнул, что это сейчас самая кропотливая работа, ей в МИД занимаются координационный штаб, Департамент ситуационно-кризисный центр, все территориальные департаменты, в зависимости от того, о каком регионе мира идет речь, и Департамент информации и печати.

«Мы также на уровне заместителя министра представлены в оперативном штабе под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, работаем в координационной группе Госсовета, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин», — напомнил Лавров.

Ситуация со школьниками

Порядка шести школьников из России, выехавших в США по образовательным программам, остаются в Соединенных Штатах.

«Здесь есть какая-то НПО, с которой сотрудничает американская структура, занимающаяся обучением иностранцев, — указал Лавров. — По этой линии они оплачивают какие-то расходы, их перевозят, они располагаются в американских семьях и где-то в глубинке, в различных штатах обучаются в колледжах, школах. Вот таких оказалось более 60 человек. Сейчас, по-моему, там остаются уже только шесть».

Министр рассказал, что в ряде случаев российские дипломаты сами покупали школьникам билеты на самолет или поезд.

«Важно решить эту проблему, — подчеркнул он. — А как иначе? Несовершеннолетние дети остаются в американской семье. Когда началась пандемия, американские семьи в ряде случаев говорили мальчику или девочке: «Спасибо большое, мы оказывали услуги по проживанию пока все шло хорошо, а сейчас ситуация иная, поэтому прекращаем сотрудничать с этой программой».

Читайте также
Иностранцы о самоизоляции в России

Лавров отметил, что со стороны посольства РФ в США было искреннее желание помочь. «Это похвально и заслуживает поощрения. Нормальный дипломат с незарубцевавшимися нервными окончаниями по восприятию происходящего в мире, как правило, хочет помогать людям, оказавшимся в нестандартной ситуации», — заключил он.

Открытие границ

Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для российских граждан, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ, заявил министр.

«Сейчас открывают Европу, но, учитывая количество выявленных случаев инфицирования, Россия, как США и Бразилия, на данном этапе рассматривается в качестве страны, для которой Европа пока не откроется», — сказал он.

По словам Лаврова, в настоящее время РФ оценивает условия для возобновления сообщения с другими государствами.

Мы как министерство иностранных дел будем обеспечивать информацию о том, какова эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах. Эту информацию министерство будет переправлять в российские структуры, которые профессионально будут оценивать, насколько опасно или безопасно.
Сергей Лавров

Журналист RT поинтересовался у Лаврова, известно ли ему о существовании схемы вылета россиян за рубеж через Белоруссию: например, авиакомпании «Белавиа» и «Турецкие авиалинии» сейчас осуществляют полеты в Турцию. «Мы не можем запретить людям пользоваться этой возможностью. Другое дело, конечно, осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии решения», — отметил министр.

Почти все внутренние границы в Евросоюзе открыты с 15 июня. Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Почему давать милостыню не очень правильно
В России за сутки выявили 6719 новых случаев коронавируса
Новый налог на воду: кому платить и кто может сэкономить
Виктория Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Эксперты назвали цены самых дешевых туров по России
Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года
Пилот редкой смелости: как пропал Антуан де Сент-Экзюпери
Здоровье
Диетолог выразил беспокойство из-за похудения Фадеева на 100 кг Сбрасывать вес так резко — вредно.
Hi-Tech
Xiaomi готовит «супертелевизор» Устройство должно удивить нас своей ценой
Горячие темы на Авто
Делаем ставки . 406
А за что мы голосуем??? 259
Нипонял. 213
За и против ! 156
Кино
Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря» Актрисе досталась главная роль в новом фильме франшизы
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз Певица показала первые фото с новорожденной.
Леди
Алла Пугачева продолжает восхищать фанатов помолодевшим видом 71-летняя певица очаровала публику.
Новости партнеров
Бывший зэк рассказал, что на зоне сделают с Ефремовым
Порыв ревности: так вот кто сломал Собчак нос. Видео
Если увидели на дороге авто с такими номерами, значит это едет чеченец
Кем решил стать сын Хворостовского, похожий на отца как две капли воды
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь