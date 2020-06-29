Кинотеатры в России откроются с 15 июля

«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения», — сказал Чернышенко на совещании с
Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры. Люди
по-настоящемусоскучились по работе и наконец-товозвращаются к нормальной жизни.
Напомним, кинотеатры и другие учреждения культуры были закрыты для посетителей в связи с коронавирусом. Кинотеатры, в частности, были внесены в список наиболее пострадавших отраслей. По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров, если большинство кинотеатров откроется к 15 июля, их суммарные потери по итогам года составят 48 млрд руб.
Потери кассовых сборов могут оцениваются примерно в 38 млрд руб. В 2019 году кассовые сборы составили рекордные 55,5 млрд руб. Прогнозировалось, что в 2020 году они вырастут на 8% и в итоге составят 60 млрд.