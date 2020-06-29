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12:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Кинотеатры в России откроются с 15 июля

Российские кинотеатры откроются с 15 июля, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В конце марта они прекратили работу в связи с коронавирусом. Министр культуры Ольга Любимова ранее говорила, что кинотеатры планируют открыть с этого числа.

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Источник: РИА "Новости"

«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения», — сказал Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным (цитата по «Интерфаксу»).

Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры. Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни.
Дмитрий Чернышенко

Напомним, кинотеатры и другие учреждения культуры были закрыты для посетителей в связи с коронавирусом. Кинотеатры, в частности, были внесены в список наиболее пострадавших отраслей. По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров, если большинство кинотеатров откроется к 15 июля, их суммарные потери по итогам года составят 48 млрд руб.

Потери кассовых сборов могут оцениваются примерно в 38 млрд руб. В 2019 году кассовые сборы составили рекордные 55,5 млрд руб. Прогнозировалось, что в 2020 году они вырастут на 8% и в итоге составят 60 млрд.

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