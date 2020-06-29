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15:37 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Туристический сезон вступает в свои права

Сколько стоит отдых в российских регионах.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 29.06
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Идёт загрузка
Источник: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На этой неделе в России стартует туристический сезон. С 1 июля принимать туристов смогут 67 регионов страны. Частично отрасль начала работу в июне, за это время агентства получили свыше 20 тыс. заказов. Это ожидаемо больше, чем в мае, почти в 2,5 раза, подсчитали в ВТБ. Выросли и траты россиян на авиабилеты, а бронирование отелей достигло 250 млн руб.

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Однако эти показатели все равно ниже, чем в начале года. Насколько вырос спрос на туризм? Какие ожидания у туркомпаний на этот сезон? И сколько будет стоить отдых в России? Выяснял Александр Рассохин.

В условиях закрытых границ у россиян два выбора: ждать начала международных перелетов либо устремить взор на отечественные курорты, которые, к слову, уже с июня начали постепенно возвращаться к работе. Где-то открывались санатории, где-то гостиницы и пляжи. Но полноценный рост продаж и бронирований начнется только на этой неделе, говорит Куда же могут отправиться россияне? «Безусловным хитом в этом сезоне с июля, скорее всего, будет Алтай. Это нечто не массовое, эксклюзивные направления, очень интересная самобытная культура, интересная природа», — пояснила Котляр.

На спрос 2020 года очень сильно повлияет тематика экоотдыха. Люди хотят избежать массового скопления в отелях, поэтому они выбирают такой коттеджный тип отдыха. Для этого очень хорошо подходит в России Алтай, Карелия, Подмосковье, «Золотое кольцо».
Майя Котляр
основатель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel

Что же касается традиционно главных курортов страны, черноморских, то Краснодарский край открылся для гостей неделю назад. Экономичное жилье здесь можно найти и за 1 тыс., и за 3 тыс. руб. за сутки. А вот цены в пятизвездочных гостиницах начинаются от 20 тыс. При этом из-за пандемии сезон в этом году может продлиться до ноября, не исключает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

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«Рост спроса в первую очередь может быть из-за обеспеченных клиентов, которые либо никогда не отдыхали в России, либо отдыхали очень давно. Многие отели, особенно четырехзвездочные, резко подняли цены — и на 20%, и на 30%. В отеля с одной-тремя звездами цены остаются практически на уровне прошлого года, а вот четырех- и пятизвездочные поднимают цены очень сильно. Сейчас уже есть отели, которые заполнены на 30% — это совершенно неплохо. Это позволяет нам заявлять с уверенностью, что в конце июля загрузка будет 80−90%, а в августе 100%».

Впрочем, пятизвездочных люксовых отелей на Черноморском побережье считанное количество. В Крыму таких только два. Один из них — санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA. Самый дешевый номер там стоит от 10 тыс. руб. в сутки. Самый дорогой — «королевский» — около 90 тыс. Есть в наличии номера стоимостью 250−300 тыс. руб. в сутки. В любом случае до конца сентября свободных мест уже практически нет, говорит генеральный менеджер комплекса Самвел Саруханян.

Появилось очень много гостей, которые приедут к нам и вообще в Крым впервые. То есть мы из года в год приучили гостей к нам приезжать повторно. В этом году очень много тех, кто приезжает в первый раз и просит типовые экскурсии, показать, что такое Крым, что такое вина Крыма, культурные места. Таких гостей стало значительно больше — примерно в восемь раз по сравнению с прошлым годом.
Самвел Саруханян
генеральный менеджер комплекса
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Но если цены на четырех- и пятизвездочных отели растут, то на авиабилеты, наоборот, снижаются. Именно поэтому, например, жители Дальнего Востока, которые раньше зачастую отдыхали в Юго-Восточной Азии, теперь летят на Черное море. Низкие цены на билеты — это и дополнительный стимул путешествовать для жителей европейской части страны, отмечает основатель Mayel Travel Майя Котляр: «Перелет на Байкал всегда стоил где-то 30−35 тыс. туда-обратно. Сейчас это будет стоить порядка 11−15 тыс. руб».

Но игроки туриндустрии предупреждают: все кардинально поменяется с открытием границ. Цены на авиабилеты могут начать дорожать, а номера в гостиницах, наоборот, дешеветь.

Туротрасль страны может восстановиться к весне следующего года, заявила в воскресенье глава Ростуризма Зарина Догузова. Процесс, по ее словам, начнется именно 1 июля.

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