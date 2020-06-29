Туристический сезон вступает в свои права

На этой неделе в России стартует туристический сезон. С 1 июля принимать туристов смогут 67 регионов страны. Частично отрасль начала работу в июне, за это время агентства получили свыше 20 тыс. заказов. Это ожидаемо больше, чем в мае, почти в 2,5 раза, подсчитали в ВТБ. Выросли и траты россиян на авиабилеты, а бронирование отелей достигло 250 млн руб.
Однако эти показатели все равно ниже, чем в начале года. Насколько вырос спрос на туризм? Какие ожидания у туркомпаний на этот сезон? И сколько будет стоить отдых в России? Выяснял Александр Рассохин.
В условиях закрытых границ у россиян два выбора: ждать начала международных перелетов либо устремить взор на отечественные курорты, которые, к слову, уже с июня начали постепенно возвращаться к работе.
На спрос 2020 года очень сильно повлияет тематика экоотдыха. Люди хотят избежать массового скопления в отелях, поэтому они выбирают такой коттеджный тип отдыха. Для этого очень хорошо подходит в России Алтай, Карелия, Подмосковье, «Золотое кольцо».
Что же касается традиционно главных курортов страны, черноморских, то Краснодарский край открылся для гостей неделю назад. Экономичное жилье здесь можно найти и за 1 тыс., и за 3 тыс. руб. за сутки. А вот цены в пятизвездочных гостиницах начинаются от 20 тыс. При этом
«Рост спроса в первую очередь может быть
Впрочем, пятизвездочных люксовых отелей на Черноморском побережье считанное количество. В Крыму таких только два. Один из них —
Появилось очень много гостей, которые приедут к нам и вообще в Крым впервые. То есть мы из года в год приучили гостей к нам приезжать повторно. В этом году очень много тех, кто приезжает в первый раз и просит типовые экскурсии, показать, что такое Крым, что такое вина Крыма, культурные места. Таких гостей стало значительно больше — примерно в восемь раз по сравнению с прошлым годом.
Но если цены на четырех- и пятизвездочных отели растут, то на авиабилеты, наоборот, снижаются. Именно поэтому, например, жители Дальнего Востока, которые раньше зачастую отдыхали в
Но игроки туриндустрии предупреждают: все кардинально поменяется с открытием границ. Цены на авиабилеты могут начать дорожать, а номера в гостиницах, наоборот, дешеветь.
Туротрасль страны может восстановиться к весне следующего года, заявила в воскресенье глава Ростуризма Зарина Догузова. Процесс, по ее словам, начнется именно 1 июля.