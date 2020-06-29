15:05 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Борьбе с коронавирусом подбирают метод
Какие ограничения и послабления вводят в странах.
Коронавирусом в мире заразилось больше 10 млн человек, 500 тыс. погибло. Также по данным Университета Джонса Хопкинса, за все время от болезни выздоровели около 5 млн человек. Весь июнь количество зараженных продолжало расти, и в последнюю неделю прирост в день составлял в среднем 100 тыс. А в воскресенье ВОЗ зарегистрировала почти 190 тыс. новых случаев. В это же время многие страны начали снимать карантинные ограничения. Например, с середины июня граждане ЕС могут путешествовать внутри союза. А с июля постепенно начнут открывать границы и для третьих стран. При этом в ВОЗ за последние две недели зафиксировали новый рост заболеваемости в Европе.
Почему страны стали отказываться от жестких ограничений? Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отметила, что при снятии карантина страны ориентируются на загруженность больниц:
Все ограничения вводились не потому, что повально это болезнь всех косила — просто не знали, как лечить, и одномоментно все люди попадали в это все, как в любой эпидемии. А эта новая пандемия привела к захлебыванию систем здравоохранения. Когда они уже вошли в нормальную колею, когда число заражаемых прошло пиковое значение, зачем
держать-толюдей?
«Что касается риска второй волны и возврата ограничений, все зависит от уровня выявляемости и от уровня восприимчивости. Последний, судя по всему,
Лидером по количеству заразившихся коронавирусом остаются США — 2,5 млн человек. Следом идут Бразилия — 1,3 млн — и Россия, где выявлено больше 600 тыс. случаев. При этом одним из главных критиков введения жестких ограничений в США был Дональд Трамп. Еще в начале месяца он заявил, что страна прошла эпидемию. Поэтапное снятие ограничений в США началось несколько недель назад, отметил корреспондент RTVI Денис Чередов. Однако
Например, в солнечном Майами закрыты все бары и рестораны, развлекательные заведения, а они были еще неделю назад открыты. Этой же ситуации сейчас ожидают в
Губернатор Эндрю Куомо объявил 14-дневный карантин для всех приезжающих из южных штатов.
Между тем новая вспышка коронавируса произошла и в Японии. В прошлую среду там зафиксировали 84 новых случая — для страны это рекорд за месяц. Однако власти не спешат вновь вводить режим ЧС и закрывать предприятия, так как это грозит усилением экономического кризиса. Никто точно не знает, как без урона экономике эффективно бороться с этим вирусом, считает кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев. Поэтому, по его мнению, страны будут чередовать послабления и ограничения: «Методом проб и ошибок в различных странах пробуют сдержать пандемию. Например, жесткая изоляция, как в Китае, доказывает, что, действительно, возможно удержать инфекцию, но невозможно сформировать коллективный иммунитет. Есть страны, которые пошли по пути формирования коллективного иммунитета, например, та же самая Швеция. Он формируется, но это чревато достаточно большим количеством смертей».
Самый эффективный пока метод умеренного социального дистанцирования, когда вводятся
какие-тоограничительные меры, потом они снимаются, и в зависимости от дальнейшей статистики предпринимаются дальнейшие решения.
Сейчас в России выявлено больше 600 тыс. случаев коронавируса. При этом с начала месяца количество новых случаев в день не превышало 10 тыс. В Москве большинство ограничений отменили 9 июня. И по словам мэра Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом с того времени в столице не ухудшилась.
Сергей Проценко