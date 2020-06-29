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15:05 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Борьбе с коронавирусом подбирают метод

Какие ограничения и послабления вводят в странах.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 29.06
Инфицировано641 156+6 719
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
16.0629.06
Скончалось9 166+93
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
16.0629.06
Выздоровело403 430+4 343
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
16.0629.06
Инфицировано10 168 657+161 677
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
16.0629.06
Скончалось502 387+3 080
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
16.0629.06
Выздоровело5 158 153+86 536
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
16.0629.06
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Источник: Reuters

Коронавирусом в мире заразилось больше 10 млн человек, 500 тыс. погибло. Также по данным Университета Джонса Хопкинса, за все время от болезни выздоровели около 5 млн человек. Весь июнь количество зараженных продолжало расти, и в последнюю неделю прирост в день составлял в среднем 100 тыс. А в воскресенье ВОЗ зарегистрировала почти 190 тыс. новых случаев. В это же время многие страны начали снимать карантинные ограничения. Например, с середины июня граждане ЕС могут путешествовать внутри союза. А с июля постепенно начнут открывать границы и для третьих стран. При этом в ВОЗ за последние две недели зафиксировали новый рост заболеваемости в Европе.

Почему страны стали отказываться от жестких ограничений? Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отметила, что при снятии карантина страны ориентируются на загруженность больниц:

Все ограничения вводились не потому, что повально это болезнь всех косила — просто не знали, как лечить, и одномоментно все люди попадали в это все, как в любой эпидемии. А эта новая пандемия привела к захлебыванию систем здравоохранения. Когда они уже вошли в нормальную колею, когда число заражаемых прошло пиковое значение, зачем держать-то людей?
Лариса Попович
директор Института экономики здравоохранения ВШЭ

«Что касается риска второй волны и возврата ограничений, все зависит от уровня выявляемости и от уровня восприимчивости. Последний, судя по всему, где-то 20% у населения составляет. Вопрос в том, что неизвестно, кто восприимчив».

Лидером по количеству заразившихся коронавирусом остаются США — 2,5 млн человек. Следом идут Бразилия — 1,3 млн — и Россия, где выявлено больше 600 тыс. случаев. При этом одним из главных критиков введения жестких ограничений в США был Дональд Трамп. Еще в начале месяца он заявил, что страна прошла эпидемию. Поэтапное снятие ограничений в США началось несколько недель назад, отметил корреспондент RTVI Денис Чередов. Однако из-за нового всплеска заболеваемости многие послабления уже отменили: «В южных штатах начали смягчать карантинные меры — это в первую очередь Техас, Аризона, Флорида, Южная, Северная Каролина. Там как раз начался второй всплеск заражения инфекцией.

По данным федеральных чиновников, они ожидают, что 15 тыс. смертей произойдет в ближайшее время. Поэтому местным властям пришлось вводить ограничения, все начинают теперь с нуля.

Например, в солнечном Майами закрыты все бары и рестораны, развлекательные заведения, а они были еще неделю назад открыты. Этой же ситуации сейчас ожидают в Нью-Йорке. Очень много людей после карантина вышло на улицу, и, естественно, они забывают о том, что все-таки карантинные ограничения действуют в Нью-Йорке тоже.

Губернатор Эндрю Куомо объявил 14-дневный карантин для всех приезжающих из южных штатов.

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Между тем новая вспышка коронавируса произошла и в Японии. В прошлую среду там зафиксировали 84 новых случая — для страны это рекорд за месяц. Однако власти не спешат вновь вводить режим ЧС и закрывать предприятия, так как это грозит усилением экономического кризиса. Никто точно не знает, как без урона экономике эффективно бороться с этим вирусом, считает кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев. Поэтому, по его мнению, страны будут чередовать послабления и ограничения: «Методом проб и ошибок в различных странах пробуют сдержать пандемию. Например, жесткая изоляция, как в Китае, доказывает, что, действительно, возможно удержать инфекцию, но невозможно сформировать коллективный иммунитет. Есть страны, которые пошли по пути формирования коллективного иммунитета, например, та же самая Швеция. Он формируется, но это чревато достаточно большим количеством смертей».

Самый эффективный пока метод умеренного социального дистанцирования, когда вводятся какие-то ограничительные меры, потом они снимаются, и в зависимости от дальнейшей статистики предпринимаются дальнейшие решения.
Кирилл Маслиев
кандидат медицинских наук

Сейчас в России выявлено больше 600 тыс. случаев коронавируса. При этом с начала месяца количество новых случаев в день не превышало 10 тыс. В Москве большинство ограничений отменили 9 июня. И по словам мэра Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом с того времени в столице не ухудшилась.

Сергей Проценко

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