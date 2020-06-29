14:13 (мск), источник: Ведомости
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Она заявила, что трижды поучаствовала в голосовании по поправкам в Конституцию.
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращению в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева. Он усмотрел в ее действиях признаки уголовно наказуемого деяния, так как ее несовершеннолетняя дочь также получила бюллетень для голосования.
В результате мы имеем, если все подтверждается документально, четырехкратное голосование группы лиц по предварительному сговору.
Зампред ЦИК уточнил, что речь идет о статье 142 Уголовного кодекса, ее положения устанавливают наказание за подделку подписей, бюллетеней или избирательных документов. Часть, в которой прописано наказание для группы лиц, предусматривает штраф до 300 000 руб. или до трех лет лишения свободы.
Накануне жительница Израиля Яэль Ильински показала в Facebook фото бюллетеней, полученных в посольстве в
Если никто не будет проверять систему на наличие ошибок, «мы никогда не получим прозрачной системы голосования и честных выборов в целом», сказала Ильински «Открытым медиа» после заявлений ЦИК об уголовном наказании. Она добавила, что после сообщения о голосовании ей начали поступать угрозы из посольства: «Угрожают санкциями, резко требуют говорить на иврит».
При этом он уточнил, что решение о том, следует ли применять предусмотренное законом наказание, принимает не Кремль, «и мы не хотели бы в это вмешиваться». Песков заверил, что ЦИК будет принимать меры, вносить корректировки и улучшать работу. Сигналы о несовершенствах «никоим образом не могут оказывать влияния на общий фон легитимности», отметил он.
Юрий Литвиненко, Светлана Бочарова