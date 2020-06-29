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16:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Украинцы отнеслись к коронавирусу с подозрением

Большинство жителей страны не верит в его естественное происхождение.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:33 MSK, 29.06
Инфицировано641 156+6 719
16.06
8248
17.06
7843
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Скончалось9 166+93
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Выздоровело403 430+4 343
16.06
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17.06
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Инфицировано10 178 547+166 303
16.06
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17.06
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Скончалось502 589+3 247
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Выздоровело5 163 973+88 701
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным социологов, большинство украинцев — 66% — считает, что коронавирус появился не природным путем, а был создан искусственно. При этом больше трети опрошенных уверены, что болезнь умышленно распространили по миру. Среди тех, кого жители страны считают ответственными за появление и распространение болезни, лидирует Китай. При этом в списке также есть США, Россия, основатель Microsoft Билл Гейтс, украинский президент Владимир Зеленский, мировое правительство и масоны. Тем временем заболеваемость COVID-19 на Украине пошла на спад, в связи с чем власти готовятся к очередному ослаблению карантина.

Киевский международный институт социологии (КМИС), опросив 2 тыс. человек в разных регионах Украины, выяснил: подавляющее большинство жителей страны — 66% — считает, что коронавирус был искусственно создан в лаборатории. В его природное появление верят всего 17,6%.

Больше трети опрошенных — 36,7% — уверены, что болезнь не просто была создана умышленно, но и также умышленно была распространена по миру. 29,3% считают, что у создателей вируса не было намерения немедленно заразить им миллионы человек и пандемия стала результатом некоей роковой случайности.

Больше всего сторонников теории намеренного распространения болезни оказалось среди тех, кто на президентских выборах готов поддержать главу Радикальной партии Олега Ляшко.

Среди его избирателей в злой умысел создателей болезни верят 57,6%. Меньше всего сторонников этой теории — всего 20,3% — у поддерживающих Петра Порошенко. 35,8% избирателей Владимира Зеленского также считают, что вирус был создан и распространен умышленно, среди избирателей Юрия Бойко таковых 39,9%, Юлии Тимошенко — 48,5%.

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Среди тех, кто, по мнению украинцев, виновен в создании коронавируса, лидирует Китай. 26,1% опрошенных считают, что именно это государство несет ответственность за пандемию. 10,9% называют виновными в распространении болезни США, 4% — Россию.

На четвертом месте в списке тех, кого украинцы считают виновными в начале пандемии, — некое мировое правительство. Его обвиняют в эпидемии 1,6% опрошенных. По 0,9% набрали варианты «олигархи» и «масоны», 0,8% опрошенных винят Билла Гейтса, 0,3% — евреев. По мнению 0,2% украинцев, за пандемией может стоять действующий президент Владимир Зеленский. Столько же, кстати, винит в ней Великобританию.

По 0,1% набрали такие варианты ответа, как Петр Порошенко, инопланетяне, НАТО, Международный экономический форум в Давосе, «недобрые люди», Рокфеллер и власти, решившие таким образом сэкономить на выплате пенсий.

49,4% заявили, что им сложно однозначно назвать ответственных за пандемию.

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Отметим, что на Украине выявлено более 43,8 тыс. заболевших, 1142 человека умерли. Между тем сегодня Минздрав отчитался о значительном — почти на треть по сравнению с прошлыми сутками — снижении числа новых больных коронавирусом. Согласно официальным данным, 28 июня вирус был диагностирован у 646 человек, тогда как днем ранее таковых оказалось 917.

После нескольких дней с рекордными показателями заболеваемости — по 900 человек в сутки и более — новые данные выглядят настолько оптимистично, что в Минздраве заявили о возможности скорой отмены ряда карантинных ограничений сразу в 13 областях Украины. В пяти областях — Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Херсонской и Черкасской — за сутки не зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Все они входят в список регионов, которым могут позволить новые послабления, такие как открытие кинотеатров или концертных залов.

Вместе с тем в целом ряде регионов эпидемиологическая ситуация, наоборот, потребовала ужесточения карантина.

Так, в самом конце прошлой недели в Киевской области вновь ввели строгие ограничения на массовые собрания — на них допускаются не больше десяти человек — и запретили предприятиям общепита обслуживать клиентов после 22:00.

В Киеве новые ограничения не вводили, однако на прошлой неделе в мэрии предупреждали, что вынуждены будут пойти на такие меры, как ограничение работы общественного транспорта или закрытие торговых центров, в случае, если заболеваемость не пойдет на спад.

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Впрочем, пока Минздрав не считает нужным возврат к действовавшим весной строгим ограничениям. В минувшее воскресенье глава министерства Максим Степанов заявил, что в этом не будет необходимости, если владельцы бизнеса и контролирующие органы будут строже следить за соблюдением украинцами правил гигиены. «Правила очень просты: ты заходишь в любое помещение, ресторан, в любое здание, в лифт и просто надеваешь маску. Если ты где-то на улице, куда-то идешь и заходишь в супермаркет, ты кроме маски еще придерживаешься социальной дистанции в полтора метра, пользуешься антисептиками. Это нетрудно, но соблюдение этих правил снижает риск инфицирования коронавирусной болезнью, и снижает его существенно», — сказал господин Степанов. Он также заявил, что детские лагеря отдыха будут закрыты как минимум до 31 июля, так как скопление в одном месте детей из разных регионов может привести к росту числа больных коронавирусом.

Всплеск заболеваемости, по данным КМИС, произошел из-за отказа властей от строгого карантина, возобновления работы транспорта и открытия доступа в общественные места.

Еще 18 июня институт представил математическую модель распространения вируса, созданную на основе данных о числе заболевших украинцев с начала пандемии. Из прогноза КМИС следует, что сохранение строгих карантинных мер позволило бы полностью победить коронавирус к середине июня.

«Если бы карантин продолжился, то количество заболеваний в день упало бы до ноля или единичных случаев уже к 10—15 июня. Но после введения правительством первой фазы ослабления карантина 11 мая реальное число подтвержденных диагнозов пошло вверх, и сейчас опасность заболеть почти вдвое выше, чем во время строгого карантина. К тому же этот показатель растет, — прокомментировал прогноз КМИС глава института Владимир Паниотто.— В среднем украинцы выходят на улицу десять раз в неделю. Совокупно с несоблюдением норм безопасного поведения на улице и в транспорте это и вызывает новую волну роста заболеваемости».

Матвей Шиманов, Киев

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