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16:23 (мск), источник: Фонтанка

«Вы не мужчины». Волочковой выписали штраф после посещения закрытого из-за вспышки коронавируса Дивеевского монастыря

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в селе Дивеево в Нижегородской области, которое оказалось закрыто из-за вспышки COVID-19, привело к разбирательствам с полицией и штрафу для «примы-балерины всея Руси».

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«Я никогда не интересовался аккаунтами звезд шоу-бизнеса. В эти выходные все же пришлось. Ко мне обратились жители Дивеево и прислали фото известного человека, позирующего на фоне дивеевских святынь. В селе карантин. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы», — заявил 29 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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По его словам, жители оказавшейся на самоизоляции деревни спросили главу региона: «Правила и ограничения для звезд не действуют?» Он заверил, что в субъекте РФ закон для всех один, а «известность — это не привилегия и не вседозволенность».

Никитин посетовал, что нарушительница пробралась в Дивеево «окольными путями».

При этом губернатор не назвал имени звезды, которая нарушила коронавирусные ограничения, однако в выходные фотографии из монастыря выложила у себя в Instagram Анастасия Волочкова.

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«Дивеево. Изумительный монастырь.! А какие замечательные и добрые люди здесь живут!» — подписала снимок балерина. Также она недоумевала: «Почему это святое место закрыто для верующих?».

На приму обратила внимание и местная полиция, которая пыталась составить протокол.

Видео общения Волочковой и полицейских оказалось в Сети. На нем гостья села заявила, что ее работа «прима-балерина всея Руси», а также она высказала недовольство произошедшим. «Вы не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь», — заявила она полицейским.

В апреле COVID-19 нашли у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, после чего все село было закрыто на самоизоляцию. В Дивеевском районе выявлено уже 424 случая коронавируса.

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