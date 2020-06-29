«Вы не мужчины». Волочковой выписали штраф после посещения закрытого из-за вспышки коронавируса Дивеевского монастыря

«Я никогда не интересовался аккаунтами звезд
По его словам, жители оказавшейся на самоизоляции деревни спросили главу региона: «Правила и ограничения для звезд не действуют?» Он заверил, что в субъекте РФ закон для всех один, а «известность — это не привилегия и не вседозволенность».
При этом губернатор не назвал имени звезды, которая нарушила коронавирусные ограничения, однако в выходные фотографии из монастыря выложила у себя в Instagram Анастасия Волочкова.
«Дивеево. Изумительный монастырь.! А какие замечательные и добрые люди здесь живут!» — подписала снимок балерина. Также она недоумевала: «Почему это святое место закрыто для верующих?».
На приму обратила внимание и местная полиция, которая пыталась составить протокол.
Видео общения Волочковой и полицейских оказалось в Сети. На нем гостья села заявила, что ее работа «прима-балерина всея Руси», а также она высказала недовольство произошедшим. «Вы не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь», — заявила она полицейским.
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