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15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Летающие термиты «захватили» супермаркет в Таиланде (видео)

Насекомые напугали покупателей.

Тысячи летающих термитов оккупировали супермаркет в городе Удонтхани на северо-востоке Таиланда.

Неприятные кадры, на которых рой насекомых облепил вход в здание и полки магазина, снял покупатель Вотчаракорн Бунбутта, пришедший за помидорами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Насекомые роились в магазине 7-Eleven, а 1 июня в Udon Thani, северо-восточном Таиланде, зашли внутрь.

«Это было страшнее, чем пандемия. Они захватили весь магазин», — рассказал он.

Скорее всего, термиты прилетели с близлежащей фермы. В жаркую погоду насекомые роятся в большом количестве и часто ищут новые места для колонии.

Анна Лысенко

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