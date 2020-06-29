15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Летающие термиты «захватили» супермаркет в Таиланде (видео)
Насекомые напугали покупателей.
Тысячи летающих термитов оккупировали супермаркет в городе Удонтхани на
Неприятные кадры, на которых рой насекомых облепил вход в здание и полки магазина, снял покупатель Вотчаракорн Бунбутта, пришедший за помидорами.
Насекомые роились в магазине 7-Eleven, а 1 июня в Udon Thani,
«Это было страшнее, чем пандемия. Они захватили весь магазин», — рассказал он.
Скорее всего, термиты прилетели с близлежащей фермы. В жаркую погоду насекомые роятся в большом количестве и часто ищут новые места для колонии.
Анна Лысенко