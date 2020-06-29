16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка снимает забавные видео с птицами с помощью скрытой камеры
Что делают животные и птицы, когда думают, что их никто не видит.
42-летняя Лиза Ка из Мичигана всегда любила дикую природу. В своем саду она установила несколько разных кормушек для птиц и белок, а к ним в придачу — скрытые камеры, благодаря которым она узнала много нового о своих диких соседях.
Перекусить к Лизе прилетали самые разные, в том числе экзотические птицы. В объектив камеры также попали белки и бурундуки. Видео оказались очень интересными и забавными, а потому женщина решила, что должна поделиться ими с другими людьми. Она создала аккаунт в Instagram под названием Ostdrossel, в котором начала публиковать фото и видео из своих «птичьих ресторанов».
Сейчас на эту страницу подписаны более 36 тысяч пользователей, а Лиза даже создала свой бренд, под которым продает различные товары и сувениры с изображениями своих птиц.
Екатерина Гура