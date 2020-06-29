Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
8Московский зоопарк. Изоляция
16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка снимает забавные видео с птицами с помощью скрытой камеры

Что делают животные и птицы, когда думают, что их никто не видит.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

42-летняя Лиза Ка из Мичигана всегда любила дикую природу. В своем саду она установила несколько разных кормушек для птиц и белок, а к ним в придачу — скрытые камеры, благодаря которым она узнала много нового о своих диких соседях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перекусить к Лизе прилетали самые разные, в том числе экзотические птицы. В объектив камеры также попали белки и бурундуки. Видео оказались очень интересными и забавными, а потому женщина решила, что должна поделиться ими с другими людьми. Она создала аккаунт в Instagram под названием Ostdrossel, в котором начала публиковать фото и видео из своих «птичьих ресторанов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас на эту страницу подписаны более 36 тысяч пользователей, а Лиза даже создала свой бренд, под которым продает различные товары и сувениры с изображениями своих птиц.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
ВОЗ зафиксировала рекорд по числу новых случаев COVID-19
Новый налог на воду: кому платить и кто может сэкономить
Эксперты предсказали обвал доллара из-за второй волны COVID-19
Волочкову оштрафовали за посещение монастыря во время карантина
Анды показали из космоса в необычном снимке
Термиты «захватили» супермаркет в Таиланде (видео)
Здоровье
Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса Она назвала признаки, которые укажут на осложнения.
Hi-Tech
Xiaomi готовит «супертелевизор» Устройство должно удивить нас своей ценой
Горячие темы на Авто
Делаем ставки . 409
А за что мы голосуем??? 259
Нипонял. 213
Что купить после Шевроле Авео Т250 158
Кино
Асмус снова снялась в откровенной сцене после уговоров Учителя После скандала вокруг фильма «Текст» актриса собиралась отказаться от очередной роли
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Что с коленями Меган Маркл?
Ада Роговцева: как жить после смерти мужа и сына?
Леди
Алла Пугачева продолжает восхищать фанатов помолодевшим видом 71-летняя певица очаровала публику.
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь