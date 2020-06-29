Ученые подсчитали, сколько жизней спасла самоизоляция в России

ТАСС, 29 июня. Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, что действия россиян и меры властей против распространения коронавирусной инфекции спасли жизни не менее 80 тысяч людей. Об этом пишет
«Своевременное получение информации об угрозе позволяет обществу своевременно приводить в действие “защитные механизмы”. Спасенные жизни — это и результат регулирующих мер властей, и ответственного поведения граждан. Невозможно надежным образом разделить эти эффекты», — рассказал один из авторов исследования, проректор НИУ ВШЭ Андрей Жулин.
С начала пандемии коронавирус заразил около 10,2 млн человек, свыше 500 тыс. умерли. В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, зарегистрировано более 640 тыс. случаев заражения, выздоровели 403 тыс. человек, умерли более 9 тыс. больных.
Жулин и его коллеги по ВШЭ попытались оценить, как много жизней россиян спасли самоизоляция, а также ограничения на передвижение населения и другие защитные меры в Москве и других регионах страны.
Для этого ученые подсчитали, сколько людей заразилось коронавирусной инфекцией и умерло от ее последствий. Они основывались на статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и данных, которые эпидемиологи собрали за последние пять месяцев наблюдений. Для расчетов ученые использовали сложные эпидемиологические модели и более простые подходы, которые не учитывали, как меняется поведение людей во время таких вспышек болезней.
Ученые просчитали количество возможных заражений и смертей с марта по 24 июня и сопоставили результаты этих расчетов между собой и с реальным количеством заболевших и умерших от COVID-19. Первая модель показала, что если бы россияне полностью игнорировали все меры предосторожности, а власти не вводили бы ограничений, то от последствий коронавирусной инфекции в России умерло бы на 3,8 млн людей больше. Согласно второй, более реалистичной модели, сознательность россиян и меры властей спасли от 80 до 84 тыс. жизней.
Ученые подчеркивают, что их расчеты пока предварительны, учитывая то, что пандемия еще не завершилась. Вдобавок, пока они не могут разделить влияние государственных мер и тех действий, которые предпринимали сами россияне, когда в их регионах вводились карантинные меры.
Дальнейшие наблюдения, надеются Жулин и его коллеги, позволят им получить однозначные ответы на все эти вопросы. Это нужно для того, чтобы подготовиться к возможным следующим вспышкам COVID-19 и других болезней.