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17:03 (мск), источник: ТАСС Наука

У берегов Гренландии впервые нашли глубинный «коралловый сад»

Ученые уже предложили ООН присвоить этому району особый охранный статус.

Источник: © frontiersin.org/CC-BY version 4.0

ТАСС, 29 июня. У западных берегов Гренландии, на глубине около 500 метров от поверхности, океанологи впервые нашли мягкий «коралловый сад». Полипы, которые живут в подобных колониях, особенно уязвимы перед изменениями окружающей среды. Статью с описанием открытия опубликовал научный журнал Frontiers in Marine Science.

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«Дно океана у берегов Гренландии почти не изучено, несмотря на то, что там обитает более двух тысяч видов различных организмов. Экономика острова сильно зависит от обитателей этих прибрежных вод, и мы надеемся, что наше исследование поможет защитить эти экосистемы от деградации», — рассказал один из авторов исследования, океанолог из Института природных ресурсов Гренландии Мартин Бличер.

Колонии коралловых полипов сегодня считаются одним из самых точных индикаторов того, в каком состоянии находятся экосистемы океана и как на них влияют неблагоприятные факторы, в том числе закисление вод и глобальное потепление.

На способности полипов строить свои известковые скелеты — то, что мы знаем под названием «кораллы», — отражаются даже самые небольшие сдвиги в средней температуре воды, изменения в характере движения течений и кислотности океанов. К примеру, из-за роста температуры и кислотности полипы хуже захватывают ионы кальция и угольной кислоты, из-за чего их скелеты становятся более хрупкими. Это негативно влияет и на здоровье полипов.

Как предполагают исследователи, примерно 20% коралловых рифов и других колоний полипов, в том числе и Большой Барьерный риф, могут полностью исчезнуть уже в этом веке. Помимо климатических факторов и накопления СО2 в воде их существованию угрожают новые инфекции и паразиты, которые распространяются по Тихому и Индийскому океану.

Коралловые сады Заполярья

Одну из самых необычных колоний кораллов ученые нашли, проводя «перепись» организмов, которые обитают на дне океана к западу от берегов Гренландии, в акватории пролива Дэвиса. Наблюдения ученые проводили с помощью самодельного роботизированного «батискафа», который состояли из обычной экшн-камеры, железной рамы, нескольких лазерных дальномеров и других приборов.

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Ученые сбрасывали эту установку на дно моря, проводили замеры и поднимали ее назад на судно. Таким образом они изучили 18 различных уголков дна пролива Дэвиса и детально исследовали его фауну и флору. На одном из них ученые случайно нашли уникальную структуру, которую раньше никогда не видели у берегов Гренландии, — мягкий «коралловый сад».

Так ученые называют глубинные колонии полипов, тело которых не защищено от окружающей среды твердой кальциевой оболочкой. Обычно они обитают в относительно затененных уголках моря. В прошлом, как отмечают исследователи, они уже находили «коралловые сады» на мелководьях у берегов другого северного острова, Исландии, однако в окрестностях Гренландии такие колонии раньше ученые не встречали.

Подобные колонии, как отмечают исследователи, особенно уязвимы для колебаний температуры или хищнической ловли рыбы. Поэтому океанологи уже предложили ООН присвоить региону площадью в 486 км², который окружает эти подводные сады, особый защитный статус.

Последующие погружения их самодельной системы, как надеются Бличер и его коллеги, помогут найти другие коралловые сады у берегов Гренландии и оценить их биологическое разнообразие, а также понять, что нужно сделать для того, чтобы защитить их от человека.

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