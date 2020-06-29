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20:06 (мск), источник: Газета.Ру

Волочкова потребовала наказать полицейских, опубликовавших видео конфликта в Дивеевском монастыре

Балерина Анастасия Волочкова потребовала наказать сотрудников полиции, опубликовавших видеозапись конфликта, разгоревшегося из-за посещения артисткой монастыря в закрытом на карантин селе Дивеево.

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Я бы хотела, чтобы этому действию была дана юридическая оценка. На каком основании полицейские вторглись без разрешения на частную территорию и снимали видео, которое потом попало в YouTube? Как будет наказан тот сотрудник, который это сделал?
Анастасия Волочкова
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В свою очередь представитель балерины посчитала, что действия правоохранительных органов были провокацией, спланированной совместно с органами местной власти.

«Я считаю, что это провокация. Не знаю, для чего она организована. Наверное, полиция и местная власть на примере Анастасии хотели показать и отчитаться, как хорошо они выполняют все предписания. И это удивительно, ведь карантин в области снят еще 11 июня», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».

Ранее на Анастасию Волочкову был составлен административный протокол за нарушение карантина. Артистка отказалась его подписывать и оскорбила одного из сотрудников полиции, пообещав «урегулировать процесс своим именем».

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