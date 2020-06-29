20:54 (мск), источник: Известия
Сдвиг по сезону: как восстанавливаются туризм и досуг в России
Полное возвращение к докризисным временам в этих отраслях эксперты прогнозируют лишь через два года.
Полное восстановление туристического бизнеса в стране может занять более двух лет. Об этом «Известиям» заявили в Федерации рестораторов и отельеров России и Российском союзе туриндустрии по итогам совещания председателя правительства Михаила Мишустина с
Досуг в России также восстанавливается — кинотеатры по всей стране откроются с 15 июля. Правда, в самой отрасли говорят о закрытии многих залов и серьезных потерях. Более глобально ситуацию на рынке труда премьер обсудил на совещании с министрами и главами регионов.
Михаил Мишустин на совещании с
— Мы и дальше будем расширять тестирование. Это позволяет вовремя выявить болезнь, помочь человеку и не дать ему заразить окружающих, — сказал премьер.
В мае, по данным Банка России, средняя ставка по таким кредитам уменьшилась до 7,4%. Глава правительства считает, что есть потенциал и для дальнейшего снижения. Этому способствует в том числе запуск программы льготной ипотеки под 6,5%.
С 1 июля также расширится налоговый режим для самозанятых по всей стране, о чем ранее объявлял Владимир Путин. При этом минимальный возраст, когда россиянин сможет зарегистрироваться в этом статусе, теперь составит 16 лет вместо прежних 18. Каждый новый самозанятый получит стартовый капитал в размере 10 тыс. рублей. Более того, каждый зарегистрированный автоматически получит один МРОТ для оплаты будущих налогов.
На совещании
— Чтобы ускорить восстановление туристической сферы, мы включили ее в перечень пострадавших отраслей. А также предусмотрели дополнительные меры поддержки туризма в общенациональном плане действий, — сказал председатель правительства.
По его оценкам, за это время отпуск в России проведут примерно 20−22 млн граждан.
— Пока отмечаем, что цены сохраняются на уровне 2018−2019 годов. Многие двух- и трехзвездочные отели предлагают скидки. На прошлой неделе Роспотребнадзор существенно смягчил требования к работе санаториев. Сегодня в 64 регионах можно путешествовать без ограничений, а с 1 июля еще 10 регионов планируют открыться. Гостиницы, пансионаты, базы отдыха открыты в 46 регионах, санатории в 21 работают, — сказал
По его словам, появились чартеры по новым туристическим направлениям: Калининград, Бурятия, Хакасия, Алтай. В Крым, Краснодарский край самолеты летают из большого количества городов страны. Он добавил, что туроператоры перестраиваются на внутренний туризм и создают новые предложения: Русская Балтика, Север, Алтай, Бурятия и Урал.
Полное восстановление отрасли может занять около двух лет, сообщили «Известиям» в Федерации рестораторов и отельеров России.
На наших курортах далеко не все санатории и гостиницы пока открылись. Стал ниже спрос, и есть опасения по путешествиям — внутренний туризм сильно снизился. Сейчас ситуация печальная. При этом пока нет предпосылок к увеличению цен на отдых.
С оценкой состояния индустрии согласен и
— Большую часть по I и II кварталу не доберут. Скорее всего, сезон будет продлеваться, — отметил
С учетом спада пандемии COVID-19 власти решили, что пора позволить россиянам вновь посещать кинотеатры. По словам
Люди
по-настоящемусоскучились по работе и наконец возвращаются к нормальной жизни.
Российский кинопрокат и индустрия, так же как и туризм, не смогут восстановиться раньше чем через
— Думаю, что откроются далеко не все и будет разная ситуация в регионах. Заполняемость окажется довольно низкой
По мнению эксперта, больших кассовых сборов в российских кинотеатрах не будет, а потери в этом году ожидаются грандиозные. Согласно его оценкам, отрасль недосчитается почти 50 млрд рублей.
29 июня Михаил Мишустин провел совещание по ситуации на рынке труда. Премьер отметил, что с 1 апреля число официально зарегистрированных в органах службы занятости как безработные выросло более чем в 3,5 раза. Сейчас их свыше 1,9 млн человек.
Он напомнил, что правительство приняло целый комплекс решений, чтобы поддержать людей, которые потеряли работу, и тех, кто сейчас под угрозой увольнения.
Прежде всего увеличен размер пособия по безработице — и минимальный, и максимальный. Расширен круг лиц, которые имеют право на получение таких выплат. Граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта этого года, получают пособие по верхней планке — 12 130 рублей.
Введены выплаты в размере 3 тыс. рублей в месяц на детей тех родителей или опекунов, которые остались без работы. Вдвое повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое получают именно неработающие родители. Также для них был упрощен порядок оформления федеральных выплат на детей.
Павел Панов