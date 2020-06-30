«Просто бедлам»: COVID-19 в США пошел по барам

Губернаторы американских штатов объявляют войну барам — их считают виновниками резкого роста числа случаев COVID-19, зафиксированного на прошлой неделе.
В пятницу, 26 июня, в США зарегистрировали рекордное число заразившихся, 40 173 человек — и двумя днями позже рекорд был побит: 28 июня число новых заболевших составило 40 540. После смягчения ограничительных мер в связи с пандемией власти Калифорнии, Флориды, Техаса снова закрывают питейные заведения, открывшиеся в июне. Статистика показывает, что если в марте и апреле большую часть заразившихся коронавирусной инфекцией составляли люди в возрасте, то теперь COVID-19 значительно помолодел: из этого и был сделан вывод, что распространяется болезнь по барам, куда хлынули обрадованные снятием ограничений молодые американцы.
И действительно, в Миннесоте, например, большинству новых заболевших — около 20 лет, и в субботу, 27 июня, издание MPR News сообщило, что 100 заразившихся побывали в двух барах округа Манкато — Rounders и The 507- 12 и 13 июня, в первые же выходные после открытия питейных заведений, когда подавать напитки стало возможно внутри помещений.
С бархоппингом связали и вспышку заболеваемости в округе Аллегейни в штате Пенсильвания (в воскресенье там насчитали 96 новых случаев, и две трети из них — у людей в возрасте от 19 до 49 лет), а также в округе Ада в Айдахо, где 150 человек заразились во время похода по барам города Бойсе. В обоих случаях власти вынесли постановления закрыть питейные заведения.
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Винят в распространении коронавирусной инфекции, конечно, не только бары — как пишет AP, причина и в других массовых мероприятиях с участием молодых людей. Так, в Оксфорде, штат Миссисипи, вспышка COVID-19 произошла после летних студенческих вечеринок в кампусах, в Оклахоме волна эпидемии пошла вверх среди 20-, 30- и 40-летних после открытия церквей,
Чтобы не повторить ошибок Дня памяти, когда по всей Америке молодежь устремилась на вечеринки и барбекю и далеко не все, как теперь выясняется, приняли меры предосторожности, в преддверии Дня независимости 4 июля власти Флориды приняли решение закрыть пляжи и бары. С 3 по 5 июля окажутся недоступны прибрежные полосы округа Бровард, а в Майами попасть на пляж будет невозможно с 3 по 7 июля. Праздничные собрания числом более 50 человек, включая парады, будут запрещены.
Особенно губернатора возмутила обстановка в барах — теперь они во Флориде снова закрыты, и купить алкоголь там можно только в запечатанных контейнерах, причем в дорогих ресторанах