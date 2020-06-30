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11:49 (мск), источник: Газета.Ру

«Просто бедлам»: COVID-19 в США пошел по барам

Бары США объявили рассадниками коронавируса.

Коронавирус COVID-19
11:55 (мск)Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:02 MSK, 30.06
Инфицировано647 849+6 693
17.06
7843
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7790
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Выздоровело412 650+9 220
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Источник: Reuters
В США нашли виноватых в резком росте числа заболевших COVID-19. Это молодежь, устраивающая вечеринки в студенческих кампусах, переполняющая пляжи и набивающаяся битком в открывшиеся две недели назад бары. Власти некоторых штатов уже принимают меры по борьбе с 20-летними, которые отказываются соблюдать социальную дистанцию, — питейные заведения и пляжи закрываются снова.

Губернаторы американских штатов объявляют войну барам — их считают виновниками резкого роста числа случаев COVID-19, зафиксированного на прошлой неделе.

Новость
Рестораторы получили от Роспотребнадзора правила работы после самоизоляции

В пятницу, 26 июня, в США зарегистрировали рекордное число заразившихся, 40 173 человек — и двумя днями позже рекорд был побит: 28 июня число новых заболевших составило 40 540. После смягчения ограничительных мер в связи с пандемией власти Калифорнии, Флориды, Техаса снова закрывают питейные заведения, открывшиеся в июне. Статистика показывает, что если в марте и апреле большую часть заразившихся коронавирусной инфекцией составляли люди в возрасте, то теперь COVID-19 значительно помолодел: из этого и был сделан вывод, что распространяется болезнь по барам, куда хлынули обрадованные снятием ограничений молодые американцы.

И действительно, в Миннесоте, например, большинству новых заболевших — около 20 лет, и в субботу, 27 июня, издание MPR News сообщило, что 100 заразившихся побывали в двух барах округа Манкато — Rounders и The 507- 12 и 13 июня, в первые же выходные после открытия питейных заведений, когда подавать напитки стало возможно внутри помещений.

30 человек стали пациентами врачей после посещения двух баров в Миннесоте, Cowboy Jack’s и Kollege Klub, причем фотографии из соцсетей подтверждали, что заразиться было легко, поскольку заведения были переполнены людьми без масок, которые не соблюдали социальную дистанцию.

С бархоппингом связали и вспышку заболеваемости в округе Аллегейни в штате Пенсильвания (в воскресенье там насчитали 96 новых случаев, и две трети из них — у людей в возрасте от 19 до 49 лет), а также в округе Ада в Айдахо, где 150 человек заразились во время похода по барам города Бойсе. В обоих случаях власти вынесли постановления закрыть питейные заведения.

Новость
Новые правила и цены. Как изменятся рестораны и кафе после пандемии

В Ист-Лансинге, штат Мичиган, отправиться в самоизоляцию попросили всех, кто между 12 и 20 июня побывал в баре Harper’s Restaurant & Brew Pub: после посещения заведения уже 34 человека сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает CNN, а по предварительным подсчетам, это число может вырасти до 85. При этом в заявлении главврача округа Ингхэм, где расположен ресторан, отмечается, что там соблюдались санитарные требования к сотрудникам — однако сейчас заведение закрыли на дезинфекцию.

Винят в распространении коронавирусной инфекции, конечно, не только бары — как пишет AP, причина и в других массовых мероприятиях с участием молодых людей. Так, в Оксфорде, штат Миссисипи, вспышка COVID-19 произошла после летних студенческих вечеринок в кампусах, в Оклахоме волна эпидемии пошла вверх среди 20-, 30- и 40-летних после открытия церквей, фитнес-центров и начала проведения свадеб и похорон, во Флориде оказались переполненными пляжи — особенно в День памяти, отмечавшийся в США 25 мая.

Чтобы не повторить ошибок Дня памяти, когда по всей Америке молодежь устремилась на вечеринки и барбекю и далеко не все, как теперь выясняется, приняли меры предосторожности, в преддверии Дня независимости 4 июля власти Флориды приняли решение закрыть пляжи и бары. С 3 по 5 июля окажутся недоступны прибрежные полосы округа Бровард, а в Майами попасть на пляж будет невозможно с 3 по 7 июля. Праздничные собрания числом более 50 человек, включая парады, будут запрещены.

В распространении коронавируса во Флориде губернатор штата Рон ДеСантис уже обвинил молодежь напрямую. «Вы не можете контролировать тех, кто помоложе, — заявил он на воскресной пресс-конференции. — Они делают что хотят».

Особенно губернатора возмутила обстановка в барах — теперь они во Флориде снова закрыты, и купить алкоголь там можно только в запечатанных контейнерах, причем в дорогих ресторанах по-прежнему можно пообедать за столиком, что еще раз доказывает, что решение властей штата направлено против молодежи. «Когда ты заходишь туда, там просто бедлам, как Dance Party USA, набито под завязку, и все понятно, — цитирует губернатора Miami Herald. — Это все не просто невинная ошибка».

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