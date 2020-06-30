Чемоданное построение: как будут отдыхать россияне с 1 июля

Недельный отдых на двоих на популярных отечественных курортах обойдется россиянам в 25−30 тыс. рублей, рассказал «Известиям»
С 1 июля более 70 регионов смогут принимать туристов, заявил 29 июня
То есть в этих субъектах сняли основные ограничения, а от отдыхающих больше не требуют справки об отрицательном тесте на COVID-19, пояснил «Известиям» Дмитрий Горин. Уникальность нынешнего сезона в его продолжительности — с учетом того, что индустрия не работала почти три месяца, он продлится до ноября.
— География поездок самая разнообразная — традиционно популярны Краснодарский край и Крым. Спросом пользуются «Русская Балтика», Хакасия, Алтай, Байкал, — отметил Дмитрий Горин.
— Хотя, конечно, к разгару сезона они будут повышаться. Важно, что в этом году из 50 регионов страны по основным курортным направлениям запущены чартерные рейсы, — отметил он.
По данным «Туту.ру», россияне, уже купившие билеты на лето, пока чаще всего (77%) планируют перелет в июле, только 23% — в августе. 11,9% пассажиров из Москвы собираются в Симферополь — цена билета
Ценовая политика в этом сезоне осталась на уровне прошлого года или ниже, подтвердил Дмитрий Горин.
Кроме того, многие туроператоры предлагают клиентам перебронировать зарубежный тур на поездку по России.
Это делается в том случае, если человек хочет отдохнуть сейчас. Когда откроется международное сообщение, пока не вполне ясно. При этом заполняемость гостиниц на июль и август по популярным направлениям уже почти максимальная.
О заработке же участников туриндустрии пока говорить не приходится, добавил он.
— Часть сезона мы не работали, появились дополнительные затраты, связанные с рекомендациями Роспотребнадзора (обработка помещений, приборы для измерения температуры
Среди объектов размещения тяжелее всего приходится хостелам. Их затраты тоже выросли — необходимо покупать специальные средства для санитарной обработки, санитайзеры и маски для гостей и термометры, а о стабильной заполняемости речи пока не идет, пояснила президент Гильдии малых отелей, хостелов и посуточной аренды жилья Яна Бабина.
— Хостелы — многоместные объекты размещения, а по действующим требованиям в одну комнату нельзя поселить больше двух человек, даже если она рассчитана четверых или восьмерых, — объясняет она. — В итоге многие «законсервированы» и ждут послаблений со стороны Роспотребнадзора.
Если в Москве еще можно говорить о 10-процентной загруженности хостелов, то в других регионах ситуация еще более плачевная, добавила Яна Бабина. В целом реабилитации этого сегмента туриндустрии можно будет ждать не раньше весны следующего года.
По данным сервиса бронирования жилья Booking.com, большинство туристов ориентируются на отели (37%), квартиры предпочитает 24%.
Интересно, что россияне хотят останавливаться в гостевых домах чаще, чем путешественники по миру в среднем: в то время как повсеместно только 8% объектов, сохраненных в вишлисты, являются гостевыми домами, у российских туристов этот вид размещения составляет 14%.
По версии OneTwoTrip, в 77% случаев россияне отдают предпочтение проживанию именно в средствах размещения гостиничного типа, сообщил руководитель гостиничного направления компании Максим Карауш. При этом в 52% случаев они выбирают номера на двоих, а 32% клиентов сервиса бронируют одиночные номера. Семейные размещения пользуются меньшим спросом ― лишь 13% бронируют номера для проживания с детьми.
— Больше половины бронирований на лето приходятся на одну ночь. 19% ― на срок от двух до трех суток. Почти столько же, 20%, предпочли проживание на 4−7 дней. И лишь 6% готовы задержаться в выбранной гостинице более недели, — добавил он. — Средняя стоимость проживания увеличилась незначительно: с 2,6 тыс. рублей за ночь на одного человека в мае до 2,9 тыс. в июне.
Наиболее активно, по данным OneTwoTrip, на летние месяцы туристы бронируют проживание в объектах размещения Москвы,
Подборка Booking.com выглядит немного иначе: Москва,
В России пока работают далеко не все санатории, рассказал «Известиям» медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма корпоративного здоровья Михаил Данилов. Действуют учреждения в Краснодарском и Ставропольском краях, на Алтае, в Карелии, Ярославской, Тюменской и Калининградской областях, а также в Татарстане. Можно приобрести путевку в отдельные санатории Башкирии, Самарской и Ульяновской областей. Крымские оздоровительные учреждения открыты для проживающих на полуострове, санатории Ленинградской области — только по направлению от медучреждений региона, а Ивановской области — лишь для медреабилитации после коронавирусной инфекции.
— Самое большое количество санаториев открылось в Краснодарском крае — их около 90−100. В остальных регионах доля таких учреждений небольшая, — сказал Михаил Данилов.
После 27 июня от отдыхающих больше не требуется справка об отрицательном тесте на COVID-19, подчеркнул он.
— Но гость, как всегда, привозит
Ранее в рекомендациях содержался пункт об обязательном еженедельном тестировании персонала на COVID-19. Это не позволяло открыться многим санаториям — гостей приезжало мало, а процедура довольно дорогая. Работать было просто нерентабельно.
— Сейчас это требование снято, но проблема в том, что оно сохранилось в приложении 15 к 198 приказу Минздрава. А он еще не отменен официально, — подчеркнул эксперт.
Заполняемость санаториев, добавил Михаил Данилов, составляет 30−40%, но бронирований становится всё больше. Средняя цена осталась на уровне прошлого года и составляет 3,5 тыс. рублей в сутки.