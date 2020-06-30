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10:46 (мск), источник: Известия

Чемоданное построение: как будут отдыхать россияне с 1 июля

Неделя отпуска на Черном море обойдется в 25−30 тыс. рублей.

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Источник: Известия

Недельный отдых на двоих на популярных отечественных курортах обойдется россиянам в 25−30 тыс. рублей, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Это примерно на уровне прошлого года, при этом некоторые направления подешевели — например, цены на перелеты в Анапу снизились почти на 40%, отмечают в «Туту.ру». Любители максимально бюджетного отдыха вряд ли смогут по-настоящему сэкономить — большинство хостелов до сих пор закрыто. Санатории пока загружены на 30−40%, но ждут наплыва отдыхающих в ближайшее время. Оздоровительные учреждения больше не требуют от гостей отрицательных тестов на COVID-19. В этом году туристический сезон стартует 1 июля и продлится до ноября.

Лето до ноября

С 1 июля более 70 регионов смогут принимать туристов, заявил 29 июня премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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То есть в этих субъектах сняли основные ограничения, а от отдыхающих больше не требуют справки об отрицательном тесте на COVID-19, пояснил «Известиям» Дмитрий Горин. Уникальность нынешнего сезона в его продолжительности — с учетом того, что индустрия не работала почти три месяца, он продлится до ноября.

— География поездок самая разнообразная — традиционно популярны Краснодарский край и Крым. Спросом пользуются «Русская Балтика», Хакасия, Алтай, Байкал, — отметил Дмитрий Горин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сказал «Известиям», что сейчас цены даже ниже уровня прошлого года.

— Хотя, конечно, к разгару сезона они будут повышаться. Важно, что в этом году из 50 регионов страны по основным курортным направлениям запущены чартерные рейсы, — отметил он.

По данным «Туту.ру», россияне, уже купившие билеты на лето, пока чаще всего (77%) планируют перелет в июле, только 23% — в августе. 11,9% пассажиров из Москвы собираются в Симферополь — цена билета туда-обратно по сравнению с прошлым годом упала на 27% и составила 10,8 тыс. рублей. 7,6% намерены посетить Сочи — стоимость билета в обе стороны снизилась на 34% до отметки в 8,5 тыс. рублей. На третьем месте по популярности — Анапа. Поездка туда обойдется на 39% дешевле — 7,9 тыс. рублей.

Ценовая политика в этом сезоне осталась на уровне прошлого года или ниже, подтвердил Дмитрий Горин.

В среднем недельный отдых на популярных направлениях обойдется в 25−30 тыс. рублей на двоих, с учетом транспортных расходов и проживания.

Кроме того, многие туроператоры предлагают клиентам перебронировать зарубежный тур на поездку по России.

Это делается в том случае, если человек хочет отдохнуть сейчас. Когда откроется международное сообщение, пока не вполне ясно. При этом заполняемость гостиниц на июль и август по популярным направлениям уже почти максимальная.
Дмитрий Горин

О заработке же участников туриндустрии пока говорить не приходится, добавил он.

— Часть сезона мы не работали, появились дополнительные затраты, связанные с рекомендациями Роспотребнадзора (обработка помещений, приборы для измерения температуры и т. п. — «Известия»), а при повышении цен туристы просто не поедут. В итоге сезон в лучшем случае будет бесприбыльным, в худшем — убыточным, — прогнозирует Дмитрий Горин.

До лучших времен

Среди объектов размещения тяжелее всего приходится хостелам. Их затраты тоже выросли — необходимо покупать специальные средства для санитарной обработки, санитайзеры и маски для гостей и термометры, а о стабильной заполняемости речи пока не идет, пояснила президент Гильдии малых отелей, хостелов и посуточной аренды жилья Яна Бабина.

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— Хостелы — многоместные объекты размещения, а по действующим требованиям в одну комнату нельзя поселить больше двух человек, даже если она рассчитана четверых или восьмерых, — объясняет она. — В итоге многие «законсервированы» и ждут послаблений со стороны Роспотребнадзора.

Если в Москве еще можно говорить о 10-процентной загруженности хостелов, то в других регионах ситуация еще более плачевная, добавила Яна Бабина. В целом реабилитации этого сегмента туриндустрии можно будет ждать не раньше весны следующего года.

По данным сервиса бронирования жилья Booking.com, большинство туристов ориентируются на отели (37%), квартиры предпочитает 24%.

Интересно, что россияне хотят останавливаться в гостевых домах чаще, чем путешественники по миру в среднем: в то время как повсеместно только 8% объектов, сохраненных в вишлисты, являются гостевыми домами, у российских туристов этот вид размещения составляет 14%.

По версии OneTwoTrip, в 77% случаев россияне отдают предпочтение проживанию именно в средствах размещения гостиничного типа, сообщил руководитель гостиничного направления компании Максим Карауш. При этом в 52% случаев они выбирают номера на двоих, а 32% клиентов сервиса бронируют одиночные номера. Семейные размещения пользуются меньшим спросом ― лишь 13% бронируют номера для проживания с детьми.

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— Больше половины бронирований на лето приходятся на одну ночь. 19% ― на срок от двух до трех суток. Почти столько же, 20%, предпочли проживание на 4−7 дней. И лишь 6% готовы задержаться в выбранной гостинице более недели, — добавил он. — Средняя стоимость проживания увеличилась незначительно: с 2,6 тыс. рублей за ночь на одного человека в мае до 2,9 тыс. в июне.

Наиболее активно, по данным OneTwoTrip, на летние месяцы туристы бронируют проживание в объектах размещения Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Сочи и окрестностей, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара и Красноярска.

Подборка Booking.com выглядит немного иначе: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик, Казань, Калининград.

Без справки

В России пока работают далеко не все санатории, рассказал «Известиям» медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма корпоративного здоровья Михаил Данилов. Действуют учреждения в Краснодарском и Ставропольском краях, на Алтае, в Карелии, Ярославской, Тюменской и Калининградской областях, а также в Татарстане. Можно приобрести путевку в отдельные санатории Башкирии, Самарской и Ульяновской областей. Крымские оздоровительные учреждения открыты для проживающих на полуострове, санатории Ленинградской области — только по направлению от медучреждений региона, а Ивановской области — лишь для медреабилитации после коронавирусной инфекции.

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— Самое большое количество санаториев открылось в Краснодарском крае — их около 90−100. В остальных регионах доля таких учреждений небольшая, — сказал Михаил Данилов.

После 27 июня от отдыхающих больше не требуется справка об отрицательном тесте на COVID-19, подчеркнул он.

— Но гость, как всегда, привозит санаторно-курортную карту, и для нее требуется документ об эпидокружении. То есть должны быть данные, что он не контактировал с зараженными коронавирусом, — пояснил эксперт.

Ранее в рекомендациях содержался пункт об обязательном еженедельном тестировании персонала на COVID-19. Это не позволяло открыться многим санаториям — гостей приезжало мало, а процедура довольно дорогая. Работать было просто нерентабельно.

— Сейчас это требование снято, но проблема в том, что оно сохранилось в приложении 15 к 198 приказу Минздрава. А он еще не отменен официально, — подчеркнул эксперт.

Заполняемость санаториев, добавил Михаил Данилов, составляет 30−40%, но бронирований становится всё больше. Средняя цена осталась на уровне прошлого года и составляет 3,5 тыс. рублей в сутки.

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