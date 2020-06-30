09:24 (мск), источник: Известия
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Повторная «детская» выплата, индексация пенсий, возобновление межрегионального туризма и другие нововведения.
В июле граждане России, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, повторно получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Эти выплаты были задуманы в качестве меры поддержки в кризисной ситуации на фоне пандемии. О них объявили еще в мае. Подать заявление можно было дистанционно через сайт «Госуслуг» по упрощенной форме, переводить первые единовременные выплаты начали в июне.
В конце месяца стало известно, что пособие решено выплатить еще раз — об этом объявил Владимир Путин во время своего обращения 23 июня.
В начале месяца Пенсионный фонд России также проиндексирует выплаты, положенные пенсионерам, ставшим опекунами несовершеннолетних детей. За это из региональных бюджетов они получают дополнительные выплаты. Их размер составляет около 3−4 тыс. рублей. Но
«В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за
Поправки в федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании», позволяющие исправить эту ситуацию, были приняты в марте 2020 года.
В Пенсионном фонде говорят, что делать это будут в беззаявительном порядке (то есть никаких документов для этого подавать не нужно). Всего, по подсчетам ПФР, это коснется примерно 45,8 тыс. граждан, на индексацию до конца года планируют потратить около 720 млн рублей.
С начала месяца и до конца года работающие россияне смогут выбрать, в каком формате они хотели бы иметь трудовую книжку.
Закон, по которому работодатель обязан перевести в электронный формат все данные, которые он передает в Пенсионный фонд, вступил в силу в январе 2020 года. При этом у самих сотрудников остается возможность выбирать.
Уведомить их об этом и предоставить право выбора работодатели должны были до 30 июня.
С начала месяца специальный налоговый режим для самозанятых граждан должен быть распространен на все регионы страны.
Такой режим предполагает, что гражданин с доходом менее 2,4 млн рублей в год, оказывающий платные услуги и при этом не имеющий наемных рабочих, может зарегистрироваться как самозанятый и платить налог по льготной ставке. Она составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% — если клиентами являются юрлица.
С 2019 года в пилотном режиме он начал действовать в Москве, Петербурге, Татарстане.
К весне 2020-го, как отмечали в Госдуме, географию эксперимента расширили, воспользоваться им можно было чуть более чем в 20 регионах страны. Сейчас он должен начать действовать по всей стране. Правда, весной 2020-го в закон предложили внести поправку, согласно которой регионы смогут сами решать, когда вводить специальный режим.
В рамках тех же нововведений начинающие предприниматели могут претендовать на налоговые льготы — им обещают предоставить налоговый капитал в размере одного МРОТа.
С 1 июля подорожают коммунальные услуги. Повышение тарифов происходит ежегодно — в прошлом году его проводили дважды. В общем по стране тарифы подорожание составит 2,4 — 6,5%. Верхнюю границу традиционно устанавливают на федеральном уровне, на сколько конкретно увеличивать тарифы могут решать сами регионы.
Сильнее всего коммунальные услуги подорожают на Северном Кавказе — там прибавка составит от 6,5% (Чечня) до 5,2% и 5,1% (Дагестан и Ингушетия), в столице тарифы увеличатся на 5%, в Ненецком автономном округе разница будет самой небольшой — подорожание составит всего 2,4%.
При этом тарифы на конкретные коммунальные услуги, например, на электричество или на воду, могут вырасти и более заметно, однако общее повышение тарифов в регионе не должно превысить установленных пределов.
С 1 июля в 70 регионах страны официально открывается курортный сезон. Планируется, что со второго месяца лета в стране можно будет полноценно путешествовать между регионами — правда, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и требований региональных властей.
Об этом было официально объявлено в понедельник, 29 июня, после совещания главы правительства Михаила Мишустина с
Сейчас туристический сезон в некоторых субъектах уже начался, но с ограничениями. В Краснодарском крае, например, первыми открылись санатории с медицинскими лицензиями, но отдыхать в них пока могут только жители Кубани. Пляжи там до последнего времени были и вовсе закрыты.
С июля все популярные у туристов направления обещают открыть для въезда отдыхающих из других регионов. Кроме того, на юге — в том числе в Краснодарском крае — должны открыться пляжи.
Принимать гостей теперь смогут и обычные отели — при условии, что они соблюдают рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором. Есть и рекомендации, касающиеся перевозок на всех видах транспорта.
Цены в российских объектах размещения должны остаться на уровне 2018−2019 года, а сам сезон, вероятнее всего, закончится позднее обычного, уверены в правительстве. Об этом журналистам после совещания рассказал
Полеты будут выполнять крупные авиакомпании и только при условии, что число заразившихся коронавирусом, не будет резко увеличиваться, а на борту будут соблюдаться строгие санитарные требования. Официального подтверждения этой информации пока нет — крупные информационные агентства сообщают об этом со ссылкой на информированные источники.
С июля в России перестанут выдавать индивидуальные знаки «Инвалид» для автомобилей, на которых передвигаются люди, имеющие инвалидность. Важно, что речь идет не о знаках, которые находятся в свободной продаже, а о специальных формах, которые появились после 2018 года — на них с обратной стороны должны были быть размещены данные о самом владельце. Они так и не стали обязательными, пользовались ими далеко не все. Поправки в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» были приняты еще в июле 2019 года.
По закону, люди с инвалидностью (но не всех категорий) могут претендовать на бесплатную парковку — это входит в список положенных им льгот. Если у человека нет собственного автомобиля, бесплатной может быть парковка для машины другого человека, на которой он передвигается. Раньше необходимо было, чтобы данные об автомобиле были занесены в специальный реестр, а на самой машине был специальный знак. Теперь сотрудники госавтоинспекции будут ориентироваться только на наличие информации в реестре.
Кроме того, с начала месяца при регистрации автомобиля придется будет доплатить за тюнинг. В силу вступают новые правила, согласно которым любые, даже незначительные, изменения, внесенные владельцем, потребуют проведения расширенных технических испытаний и посещения специальной лаборатории. Речь, в том числе, идет об установке газового оборудования, силового бампера или экспедиционного багажника.
Сложнее станет и процедура постановки на учет легковых автомобилей с правым рулем. Для этого сначала потребуется получить сертификат о соответствии транспортного средства требованиям безопасности. Праворульные автобусы, экскаваторы и грузовики ввозить в Россию вовсе запретят.