11:15 (мск), источник: Аргументы и факты
Будем жить с «короной». Начнется ли осенью вторая волна эпидемии COVID-19?
Эксперты убеждены: с вирусом нам придется жить.
«Многие специалисты сейчас трактуют вторую волну не конкретно как очередную вспышку COVID-19, а вообще как новые вызовы человечеству — биологические и прочие, которые в силу развития эволюции не могут не появляться время от времени, — считает гендиректор НМИЦ хирургии им. Пирогова академик РАН Олег Карпов. — Будут возникать и новые вирусы, бактерии, которые могут вызывать новые инфекционные заболевания. Бактерии ведь тоже развиваются вместе с человеком, они вырабатывают устойчивость к антибиотикам, которые мы против них создаем.
Естественно, вирусы, как и бактерии, могут мутировать в сторону как усиления патогенности, так и уменьшения. Передаваясь от одного человека к другому, вирус приобретает новые черты, возможно, ослабевает.
Естественно, сыграет свою роль и переход от лета к холодному времени года, который будет способствовать тому, что вирусы и бактерии начнут распространяться в большей степени, нежели летом.
Поэтому, скорее, возникнет подъем сезонных заболеваний, вызванных разными возбудителями, в том числе новым коронавирусом. Он никуда не уйдет, будет с нами, как и другие вирусы, среди которых только коронавирусов до 40 видов. Мы просто привыкнем друг к другу — мы к нему, он к нам, научимся бороться с ним, защищаться, появится вакцина".
Академик отметил, что опыт борьбы с COVID-19 в любом случае оказался полезен для нас. «Мы сейчас рассматриваем многое с позиций будущего, — отметил Олег Карпов. — Думаем о локации специальных коек, которые будут использоваться в клинике повседневно, но которые в любой момент мы сможем переориентировать на то, чтобы таких пациентов локализовать и обезопасить и не допустить распространения инфекции среди окружающих».
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН профессор Галина Кожевникова тоже считает, что понятие «второй волны» нужно рассматривать шире. «Повышение заболеваемости будет в любом случае, — отметила специалист, — потому что все острые респираторные заболевания имеют сезонный характер, повторяются каждый год.
Как только начнется осень, холодная погода, люди будут больше находиться в помещениях, будут теснее контактировать. И, естественно, количество случаев заболевания увеличится.
Повышение заболеваемости осенью — это закон развития любых инфекций. Но я думаю (и к этому склоняются многие исследователи), что не начнётся резкого подъёма и очень большого количества случаев одномоментно. Будем надеяться, что коронавирус немножко ослабнет, что часто бывает, и мы сможем с ним справиться".