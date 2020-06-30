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11:15 (мск), источник: Аргументы и факты

Будем жить с «короной». Начнется ли осенью вторая волна эпидемии COVID-19?

Эксперты убеждены: с вирусом нам придется жить.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:02 MSK, 30.06
Инфицировано647 849+6 693
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
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21.06
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22.06
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25.06
7113
26.06
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28.06
6791
29.06
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16.0629.06
Скончалось9 320+154
16.06
193
17.06
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18.06
182
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28.06
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29.06
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Выздоровело412 650+9 220
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Инфицировано10 302 867+157 076
16.06
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17.06
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Выздоровело5 235 908+95 009
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Источник: Агентство «Москва»
Но грозит ли нам очередная разрушительная вспышка пандемии или в следующий раз все будет проходить спокойнее? «АиФ» узнал мнение экспертов.

«Многие специалисты сейчас трактуют вторую волну не конкретно как очередную вспышку COVID-19, а вообще как новые вызовы человечеству — биологические и прочие, которые в силу развития эволюции не могут не появляться время от времени, — считает гендиректор НМИЦ хирургии им. Пирогова академик РАН Олег Карпов. — Будут возникать и новые вирусы, бактерии, которые могут вызывать новые инфекционные заболевания. Бактерии ведь тоже развиваются вместе с человеком, они вырабатывают устойчивость к антибиотикам, которые мы против них создаем.

Естественно, вирусы, как и бактерии, могут мутировать в сторону как усиления патогенности, так и уменьшения. Передаваясь от одного человека к другому, вирус приобретает новые черты, возможно, ослабевает.

Естественно, сыграет свою роль и переход от лета к холодному времени года, который будет способствовать тому, что вирусы и бактерии начнут распространяться в большей степени, нежели летом.

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Поэтому, скорее, возникнет подъем сезонных заболеваний, вызванных разными возбудителями, в том числе новым коронавирусом. Он никуда не уйдет, будет с нами, как и другие вирусы, среди которых только коронавирусов до 40 видов. Мы просто привыкнем друг к другу — мы к нему, он к нам, научимся бороться с ним, защищаться, появится вакцина".

Академик отметил, что опыт борьбы с COVID-19 в любом случае оказался полезен для нас. «Мы сейчас рассматриваем многое с позиций будущего, — отметил Олег Карпов. — Думаем о локации специальных коек, которые будут использоваться в клинике повседневно, но которые в любой момент мы сможем переориентировать на то, чтобы таких пациентов локализовать и обезопасить и не допустить распространения инфекции среди окружающих».

Справка
Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН профессор Галина Кожевникова тоже считает, что понятие «второй волны» нужно рассматривать шире. «Повышение заболеваемости будет в любом случае, — отметила специалист, — потому что все острые респираторные заболевания имеют сезонный характер, повторяются каждый год.

Как только начнется осень, холодная погода, люди будут больше находиться в помещениях, будут теснее контактировать. И, естественно, количество случаев заболевания увеличится.

Повышение заболеваемости осенью — это закон развития любых инфекций. Но я думаю (и к этому склоняются многие исследователи), что не начнётся резкого подъёма и очень большого количества случаев одномоментно. Будем надеяться, что коронавирус немножко ослабнет, что часто бывает, и мы сможем с ним справиться".

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