13:19 (мск), источник: Аргументы и факты
Что курили индейцы?
Учёные исследовали найденную во время раскопок трубку возрастом более 1400 лет. В ней обнаружены остатки табака и ещё одного растения.
Принято считать, что аборигены североамериканского континента использовали специфические курительные смеси, в которых содержались психотропные вещества. Они были уверены, что курение оздоравливает и духовно обогащает. Недавнее исследование американских учёных, опубликованное в журнале Frontiers in Molecular Biosciences, рассказывает, что именно добавляли индейцы в трубку, помимо табака.
Анализируя составы курительных смесей в найденных индейских трубках, учёные, как правило, ориентируются на определённые биологические маркёры, которые позволяют выяснить только тип употреблявшегося в прошлом табака, но не дают информации о нетабачных веществах. Теперь они впервые заинтересовались растительными добавками, обнаруженными в такой трубке. Она была изготовлена на территории современного штата Вашингтон 1430 лет назад.
«Известно, что коренные народы Северной Америки выкуривали до 100 различных видов растений. Они использовали курительные трубки при проведении различных церемоний, в том числе при контактах с европейцами, — говорит один из авторов исследования, антрополог Шэннон Ташингем из Университета штата Вашингтон. — Мы применили современный метод на основе метаболомики — так называют анализ метаболитов или низкомолекулярных продуктов клеточного метаболизма. Он позволяет определять растительные вещества, которыми люди в древности утрамбовывали трубки и чаши. Метод способен различать близкородственные виды и обеспечивает большую достоверность».
Это лиственный кустарник из Северной Америки. Мы думаем, что его добавляли в трубку для улучшения аромата, а также
Листопадный кустарник сумах голый обычно выращивают как декоративное растение в парках и садах. Его листья содержат до 25% дубильных веществ, а плоды, листья и корни используются в народной медицине для приготовления чая.
Кроме сумаха, учёные нашли в трубке вид табака, который до сих пор выращивается на