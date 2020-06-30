Летальность пока уму непостижима

Демографы пока не могут точно определить, как именно пандемия коронавируса скажется на продолжительности жизни в различных странах мира. На уровне отдельных регионов, где было сконцентрировано наибольшее число заболевших и умерших, потери лет жизни могут оказаться сопоставимы с произошедшими в ходе Второй мировой войны. Однако на уровне стран статистически продолжительность жизни может даже несколько увеличиться, если окажется, что умершие от инфекции все равно умерли бы в ближайшее время от других причин. Нет и в ближайшее время не появится и данных о том, как инфекция влияет на годы жизни тех, кто ее перенес.
Уже сейчас демографы и экономисты могут предложить множество различных подходов к измерению человеческих потерь от пандемии коронавируса, и в будущем их число будет только расти. Такой вывод можно сделать по итогам
Чтобы оценить годы жизни, потерянные в ходе эпидемии, он предложил сравнивать показатели ежедневных смертей до и во время вспышки коронавирусной инфекции. По итогам сопоставления данных за первый квартал 2019 и 2020 годов он обнаружил, что для отдельных итальянских регионов, наиболее тяжело пострадавших от эпидемии, потерянные годы жизни населения могут составлять несколько лет. Хотя по итогам года в этих частях страны показатель потерь, вероятно, уменьшится, даже в этом случае они продемонстрируют самый большой упадок в продолжительности жизни со времен Второй мировой войны.
С одной стороны, связь между распространением инфекции и людскими потерями, к которым она приводит, оказалась линейной — так, прирост распространения в регионе на 1% приводит к сокращению продолжительности жизни на 0,1 года, а прирост на 10% сокращает ее на один год. Однако уже для стран с различным возрастным составом населения результаты будут отличаться. При одном и том же показателе распространения заболевания в странах с высокой продолжительностью жизни потери составят 4−11 лет, со средней — 3−9 лет, с низкой — 1−5 лет.
В то же время, по словам модератора секции завлабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергея Щербова, при исследовании влияния коронавируса на демографическую ситуацию в отдельно взятом регионе необходимо учитывать, что с некоторой вероятностью вспышка заболевания может привести даже к росту продолжительности жизни на региональном уровне, если от инфекции умирали те, кто в любом случае вряд ли прожил бы больше нескольких месяцев. При этом он также напомнил, что пока нет данных о том, как перенесенная коронавирусная инфекция влияет на продолжительность жизни тех, кто выздоровел.
Анастасия Мануйлова