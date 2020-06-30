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20:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Летальность пока уму непостижима

Ученые только ищут подходы к оценке потерь от COVID-19.

Коронавирус COVID-19
20:40 (мск)Инфекционист предрек удвоение прироста случаев коронавируса в США
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:33 MSK, 30.06
Инфицировано647 849+6 693
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
17.0630.06
Скончалось9 320+154
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
17.0630.06
Выздоровело412 650+9 220
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
17.0630.06
Инфицировано10 360 882+165 202
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
17.0630.06
Скончалось507 014+4 212
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
17.0630.06
Выздоровело5 276 001+108 727
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
17.0630.06
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Демографы пока не могут точно определить, как именно пандемия коронавируса скажется на продолжительности жизни в различных странах мира. На уровне отдельных регионов, где было сконцентрировано наибольшее число заболевших и умерших, потери лет жизни могут оказаться сопоставимы с произошедшими в ходе Второй мировой войны. Однако на уровне стран статистически продолжительность жизни может даже несколько увеличиться, если окажется, что умершие от инфекции все равно умерли бы в ближайшее время от других причин. Нет и в ближайшее время не появится и данных о том, как инфекция влияет на годы жизни тех, кто ее перенес.

Уже сейчас демографы и экономисты могут предложить множество различных подходов к измерению человеческих потерь от пандемии коронавируса, и в будущем их число будет только расти. Такой вывод можно сделать по итогам онлайн-симпозиума Международного института прикладного системного анализа (Вена) и РАНХиГС «Демографические последствия COVID-19». На нем были представлены первые научные работы, которые ставили своей целью проанализировать потери от инфекции в этом году на предварительных данных о заболеваемости и смертности в разных странах. Ранее «Ъ» уже подробно писал о недостатках доступных сейчас данных (подробнее см. «Ъ» от 28 мая).

Как отметил профессор Университета Боккони Симон Гисланди, в результате эпидемии принципиально важной оказалась оценка демографической ситуации не на страновом, а на региональном уровне, так как в большинстве стран, в том числе в Италии, число зараженных и умерших отличалось по регионам в несколько раз.

Чтобы оценить годы жизни, потерянные в ходе эпидемии, он предложил сравнивать показатели ежедневных смертей до и во время вспышки коронавирусной инфекции. По итогам сопоставления данных за первый квартал 2019 и 2020 годов он обнаружил, что для отдельных итальянских регионов, наиболее тяжело пострадавших от эпидемии, потерянные годы жизни населения могут составлять несколько лет. Хотя по итогам года в этих частях страны показатель потерь, вероятно, уменьшится, даже в этом случае они продемонстрируют самый большой упадок в продолжительности жизни со времен Второй мировой войны.

Иной подход к измерению потерь от пандемии предложил в своем докладе представитель Шанхайского университета Гийом Маруа, который построил модель, сопоставляющую вероятности умереть от любой причины и заразиться коронавирусом и умереть от него.

С одной стороны, связь между распространением инфекции и людскими потерями, к которым она приводит, оказалась линейной — так, прирост распространения в регионе на 1% приводит к сокращению продолжительности жизни на 0,1 года, а прирост на 10% сокращает ее на один год. Однако уже для стран с различным возрастным составом населения результаты будут отличаться. При одном и том же показателе распространения заболевания в странах с высокой продолжительностью жизни потери составят 4−11 лет, со средней — 3−9 лет, с низкой — 1−5 лет.

В то же время, по словам модератора секции завлабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергея Щербова, при исследовании влияния коронавируса на демографическую ситуацию в отдельно взятом регионе необходимо учитывать, что с некоторой вероятностью вспышка заболевания может привести даже к росту продолжительности жизни на региональном уровне, если от инфекции умирали те, кто в любом случае вряд ли прожил бы больше нескольких месяцев. При этом он также напомнил, что пока нет данных о том, как перенесенная коронавирусная инфекция влияет на продолжительность жизни тех, кто выздоровел.

Анастасия Мануйлова

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