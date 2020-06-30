Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила изменчивость COVID-19. По ее словам, благодаря доступным в сети исследованиям этого вопроса, можно прийти к выводу, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью. Глава ведомства также добавила, что десятки мутаций нормальны для любого организма.
Позднее эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхов подтвердила слова Поповой, заметив, что COVID-19 изменяется в пределах нормы, свойственной и для других вирусов, например, для гриппа. Таким образом, заключила она, нельзя сказать о возникновении более опасных штаммов COVID-19.