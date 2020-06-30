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03:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса. Об этом в интервью с РИА Новости рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:33 MSK, 30.06
Инфицировано641 156+6 719
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
16.0629.06
Скончалось9 166+93
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
16.0629.06
Выздоровело403 430+4 343
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
16.0629.06
Инфицировано10 274 274+158 362
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
16.0629.06
Скончалось504 843+3 610
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
16.0629.06
Выздоровело5 215 575+92 150
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
16.0629.06
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Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила изменчивость COVID-19. По ее словам, благодаря доступным в сети исследованиям этого вопроса, можно прийти к выводу, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью. Глава ведомства также добавила, что десятки мутаций нормальны для любого организма.

Позднее эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхов подтвердила слова Поповой, заметив, что COVID-19 изменяется в пределах нормы, свойственной и для других вирусов, например, для гриппа. Таким образом, заключила она, нельзя сказать о возникновении более опасных штаммов COVID-19.

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