Риск заражения коронавирусом связали с генетической предрасположенностью

«Почему одни заражаются, болеют тяжело, а другие — нет? Одно из объяснений: индивидуальные генетические особенности человека, в том числе определяющие работу определенных ферментов, в частности — ангиотензинпревращающего фермента (ACE2). <…> Около 90% заболеваний человека имеют генетическую природу, в большей или меньшей степени, в том числе предрасположенность к инфекционным заболеваниям, в данном случае — к коронавирусу. Одни [люди] к нему более чувствительны, другие менее, и течение заболевания тоже определяется генетическими факторами», — сказал Чурносов.
Благодаря ангиотензинпревращающему ферменту (ACE2) в организме поддерживается
По словам Чурносова, уже известно, что наиболее подвержены заражению коронавирусом люди со второй группой крови.
«В данном случае группа крови является генетическим маркером рядом расположенных генов, которые определяют реакции организма на различные внешнесредовые объекты, — объяснил ученый. — Фактором, предрасполагающим к очень тяжелому течению заболевания
«Сегодня уже звучат факты, что рецепторы ACE2, которые определяют предрасположенность к поражению коронавирусом, вовлечены и в развитие ожирения, гипертонической болезни, сахарного диабета», — добавил ученый.
«У кого какие заболевания будут развиваться, кто к чему предрасположен — в основе этого лежат генетические особенности, которые имеются у каждого из нас, они получены нами от родителей и передаются из поколения в поколение. <…> Есть еще факторы среды, провоцирующие факторы или факторы риска: при их наличии у человека с наследственной предрасположенностью риск развития заболевания существенно возрастает», — пояснил ученый.