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10:59 (мск), источник: ТАСС Наука

Риск заражения коронавирусом связали с генетической предрасположенностью

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Риск заражения коронавирусом и тяжесть заболевания COVID-19 связаны с индивидуальной генетической предрасположенностью человека. Об этом ТАСС рассказал профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов.

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Источник: Reuters

«Почему одни заражаются, болеют тяжело, а другие — нет? Одно из объяснений: индивидуальные генетические особенности человека, в том числе определяющие работу определенных ферментов, в частности — ангиотензинпревращающего фермента (ACE2). <…> Около 90% заболеваний человека имеют генетическую природу, в большей или меньшей степени, в том числе предрасположенность к инфекционным заболеваниям, в данном случае — к коронавирусу. Одни [люди] к нему более чувствительны, другие менее, и течение заболевания тоже определяется генетическими факторами», — сказал Чурносов.

Благодаря ангиотензинпревращающему ферменту (ACE2) в организме поддерживается водно-солевой баланс и нормальное артериальное давление.

Молекулы ACE2 располагаются практически во всех тканях человеческого организма и в крови. Вскоре после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые выяснили, что коронавирус нового типа проникает в здоровые клетки именно с помощью этого фермента.

По словам Чурносова, уже известно, что наиболее подвержены заражению коронавирусом люди со второй группой крови.

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«В данном случае группа крови является генетическим маркером рядом расположенных генов, которые определяют реакции организма на различные внешнесредовые объекты, — объяснил ученый. — Фактором, предрасполагающим к очень тяжелому течению заболевания из-за заражения коронавирусом, является и наличие тяжелой соматической патологии: сахарного диабета, ожирения и так далее — заболеваний, также имеющих генетическую природу».

«Сегодня уже звучат факты, что рецепторы ACE2, которые определяют предрасположенность к поражению коронавирусом, вовлечены и в развитие ожирения, гипертонической болезни, сахарного диабета», — добавил ученый.

Он не исключил, что в перспективе исследования о генетической предрасположенности к заражению коронавирусом пройдут в лаборатории молекулярной генетики человека в НИУ БелГУ.
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«У кого какие заболевания будут развиваться, кто к чему предрасположен — в основе этого лежат генетические особенности, которые имеются у каждого из нас, они получены нами от родителей и передаются из поколения в поколение. <…> Есть еще факторы среды, провоцирующие факторы или факторы риска: при их наличии у человека с наследственной предрасположенностью риск развития заболевания существенно возрастает», — пояснил ученый.

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