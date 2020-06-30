12:23 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток
70 тонн железа из дальнего космоса
История и тайны падения
Это было обыкновенное утро, когда во дворе своего дома в городе Иман Приморского края художник Пётр Медведев заканчивал работу над очередным пейзажем. На улице стоял крепкий мороз, а поскольку работать приходилось голыми руками, Медведев уже было засобирался домой, как вдруг услышал едва различимый низкочастотный гул. В Международный день астероида DV рассказывает, что именно произошло в те минуты и какие были последствия.
Медведев повернул голову в сторону нарастающего шума и увидел, как безоблачное небо в той стороне быстро окрашивается в необычный
Медведев, к своим 27 годам успевший повоевать в Японии и внимательно следивший за мировыми новостями, решил: это конец — американцы начали атомную бомбардировку Советского Союза.
Художник ошибся. Утром 12 февраля в 10 часов 38 минут по «декретному» времени советское Приморье бомбардировал один из самых крупных в истории метеоритов.
Не заметить падение метеорита было невозможно — жители окрестных посёлков и деревень были не на шутку встревожены необычным небесным явлением. После взрыва во многих домах оказались выбиты оконные стёкла, входные двери едва не слетели с петель, в некоторых случаях перекосило дровяные печи и повредило штукатурку внутри помещений. Плотный столб
Первые сообщения «с мест» о пролёте неопознанного летающего объекта и последующем взрыве вызвали удивление сотрудников органов госбезопасности и представителей местной власти. Хабаровские геологи, к которым оперативно обратились за консультацией, предположили, что это мог быть метеорит, однако гарантии дать не могли. О происшествии тут же сообщили в Академию наук СССР, которая затребовала дополнительных сведений.
Всего три дня спустя после инцидента лётчики Дальневосточного геологического управления Фирциков и Агеев, возвращавшиеся с очередного задания на свою базу в Хабаровске, доложили начальству об обнаружении в глухой тайге множества необычных пятен поваленного леса и отверстий в грунте, похожих на кратеры от падения метеорита.
Меньше чем через неделю небольшой одномоторный самолёт высадил на лесной просеке вблизи указанных координат троих геологов — Онихимовского, Ярмолюка и Татаринова. Отсюда они начали изнурительный трёхдневный путь к месту предполагаемого падения.
В то же время на «охоту» за метеоритом отправился Фёдор Шипулин, заведовавший отделом геологии Дальневосточного филиала АН СССР во Владивостоке. Он самостоятельно добрался на поезде до станции Бурлит, где уговорил двух местных
Верхушки сосен были начисто срезаны, всё вокруг было усеяно обломками веток и охапками кедровой или сосновой хвои. Снег с землёй и древесным мусором уплотнился настолько, что легко выдерживал вес взрослого человека.
Среди нагромождения поломанных деревьев и вывернутой земли виднелись отдельные кратеры и небольшие воронки. Крупнейший составлял в диаметре больше 28 метров при глубине 8 метров. Вокруг кратеров валялись многочисленные зазубренные обломки метеорита, а нетронутый снег был покрыт мельчайшими частицами метеоритной пыли.
Онихимовский насчитал навскидку больше 30 крупных кратеров, составив
Проведя на месте катастрофы несколько дней, тщательно зафиксировав всё увиденное и захватив с собой несколько образцов метеорита, найденных в небольших воронках, геологи вернулись в Хабаровск. Собранные данные позволили сделать вывод, что над
Как только известие о падении крупного метеорита на Дальнем Востоке стопроцентно подтвердилось, особым распоряжением Совета министров СССР весь этот район был немедленно объявлен заказником и передан для всестороннего изучения в полное распоряжение Академии наук СССР.
В начале апреля во Владивосток прибыла специальная экспедиция под руководством авторитетного астронома Василия Фесенкова, возглавившего недавно созданный Комитет по метеоритам. Вместе с ним на Дальний Восток прибыл опытный исследователь Евгений Кринов, успевший к тому времени принять участие в экспедиции к месту падения таинственного Тунгусского метеорита, а также несколько сотрудников Института астрономии и физики Академии наук Казахской ССР. На месте к группе присоединились геологи Дальневосточного отделения РАН.
В конце апреля учёные разбили полевой лагерь в районе падения и начали детальное обследование всей площади, на которой выпал «метеоритный дождь». Осколки метеорита искали с помощью специальных магниторезонансных приборов и даже обыкновенных магнитов. Части метеорита оказались перемешаны с глиной и на вид неотличимы от обломков горных пород и камней, в изобилии разбросанных повсюду.
Небольшие осколки можно было найти прямо в кустах и прошлогодней траве на поверхности земли. Один из крупных был найден почти случайно при сворачивании экспедиции — всё это время он валялся буквально посреди лагеря и по нему ежедневно ходили десятки людей. Самый маленький фрагмент в виде капли расплавленного металла весом 0,18 грамма нашли аккуратно лежащим на нетронутом листочке.
После длительных математических расчётов академик Фесенков предположил, что метеорит прилетел из пояса астероидов, находящегося между орбитами Марса и Юпитера, и вошёл в атмосферу Земли по «догоняющей» траектории со скоростью около 14 километров в секунду. Первоначальный вес небесного тела составлял около 1000 тонн, но большая его часть сгорела и распылилась по дороге к поверхности, так что до Земли долетело лишь ядро весом от 70 до 100 тонн. В более плотных нижних слоях атмосферы, подвергнувшись сильнейшему нагреву, ядро продолжало дробиться и испытало как минимум два взрыва — на высоте в 25 и 6 километров, выпав в виде сотни тысяч фрагментов на площади в 20 квадратных километров.
Фрагменты тела, собранные исследователями, позволяли проиллюстрировать всю картину «эволюции» метеорита в земной атмосфере. Части, отколовшиеся на первой стадии падения, имели явные следы плавления с образованием красивой волнообразной коры
Такие осколки без «тепловой обработки» очень быстро ржавели и разрушались. Части, отколовшиеся на последней стадии падения, и вовсе не содержали следов прохождения атмосферы и почти полностью сохранили изначальную внутреннюю кристаллическую структуру небесного тела, которая представляла для учёных наибольший интерес.
Химический анализ этих фрагментов позволил определить состав
Первая экспедиция собрала огромное количество данных о метеорите и сценарии его падения, а кроме этого, нашла фотонегатив дымного столба, снятый в первые минуты после падения одним из фотолюбителей с прииска Незаметный. По указанию Фесенкова экспедиция также приобрела у художника Медведева его картину, изображающую катастрофу. Сейчас она находится в музее Комитета по метеоритам РАН.
Но самое главное — первая экспедиция Академии наук дала старт последовавшим детальным научным исследованиям «Сихотэ-Алинского железного метеоритного дождя». В течение последующих трёх десятилетий Комитет по метеоритам организовал 15 экспедиций на
Свидетелями необычного явления стали жители нескольких городов и десятков посёлков в радиусе 300 километров от места происшествия. Ни один другой метеорит не становился «натурщиком» для художника.
Чисто железные метеориты, как
Учёные до сих продолжают спорить о происхождении
|Метеорит оставил свой след не только в науке, но и в географических наименованиях. Небольшой посёлок Бейцухе, рядом с которым упал Сихотэ-Алинский метеорит, получил логичное имя Метеоритный. Его тёзками стали также два ручья, протекающие в месте падения, — теперь они называются Большим и Малым Метеоритным. Кроме того, в 1957 году Почта СССР выпустила марку с той самой картиной Петра Медведева, изображающей падение.
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