«Все, мы к вам приедем»: как Дагестан готовится к туристическому сезону после пандемии

Сейчас Дагестан находится на первом этапе снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Это значит, что можно гулять по улицам, заработали некоторые заведения — например, непродовольственные магазины и парикмахерские, но посидеть в ресторане еще нельзя, а в общественных местах надо пользоваться масками и перчатками. Тем не менее желающих отдохнуть это не останавливает — местные туроператоры уже записывают туристов не только на конец лета, но и на первые числа июля. Как Дагестан готовится принимать туристов, «Это Кавказ» узнал у местных экскурсоводов.
Шамиль Шангереев возит туристов по Дагестану, соседним республикам и Грузии с Азербайджаном уже пять лет. До пандемии все дни в календаре его турфирмы были расписаны на несколько месяцев вперед, причем в один день на экскурсии возили несколько групп по разным направлениям. Сейчас Шамиль ждет официального разрешения на работу, но уже начал принимать первые заявки от любителей путешествовать:
Мы на звонки даже не отвечали, отключили номер. Только на прошлой неделе начали работу, за эти несколько дней записались две группы на июль — коллектив больницы и еще
кто-то.
Похожая ситуация и у Алика Аббасова из Дербента. Прошлым летом Алик провел больше 70 экскурсий по родному городу.
— На июль есть заявки, но пока еще он плотно не занят. Думаю, что, когда все откроется, все
А вот персиковый сад семьи Салмановых в Кизилюртовском районе, где можно отдохнуть в тени деревьев, перекусить и купить свежих фруктов, уже принимает гостей — это местные туристы.
— В основном это, можно сказать, друзья нашей семьи, которые приезжают к нам не первый год. Удерживать по домам мы их уже не можем. Все хотят фрукты, дороги открыты, — рассказывает Камал Салманов.
Дома сидеть устали не только сами дагестанцы, активно республикой интересуются и жители других регионов России. Для туристов из других регионов Камал открывает сезон 1 июля. Уже второго и шестого числа у него будут первые туристы из Москвы.
— Многие боятся, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают, — говорит хозяин сада.
Все дни июля у Камала заняты — так же как и до пандемии. О зарубежных гостях пока речь не идет, но вот туристов из российских регионов, прогнозирует он, станет больше.
— Исходя из своего личного опыта и календаря, могу сказать, что да, скорее всего, внешних туристов прибавится. У меня с прошлого года добавились четыре новых туроператора, в их календарях в прошлом году не было Дагестана, — объясняет Камал.
Шамиль Шангереев прогнозирует, что туристов будет немного меньше: пандемия напугала людей, к тому же многие остались без работы, а значит, без денег. Тем не менее пока его опыт говорит об обратном:
Звонят очень активно — из Москвы, Волгограда. Больше одиночные туристы, неорганизованные группы. Так как заграницы нет, думаю, те, кто ездил за пределы России, начнут ездить по Дагестану. Многие ждут поездок в Грузию, Азербайджан. Но так как их туда не пропустят, они начнут пользоваться тем, что есть. А пока будем работать только по Дагестану.
Что будет
— Люди сидели дома, у них не было заработка. У нас ведь не все бюджетники. Наверное,
Цены на его экскурсии по Дербенту начинаются от 2 500 рублей. Стоимость экскурсии на Сулакский каньон, самой популярной у Шамиля Шангеерева, сейчас 2 200 рублей.
— Я бы не стал менять расценки, — говорит он, — но цены могут поднять водители, пищеблоки, где будут кормить, та же аренда катеров на реке. Если этого не произойдет, цены останутся прежними.
— Мне пишут, спрашивают, как обстановка? Понятное дело, что я напишу правду: обстановка уже намного лучше. «Все, мы к вам приедем». Люди просто устали сидеть дома. Телевизор,
Однако меры безопасности все стараются соблюдать — и туристов просят о том же.
— У меня все находится на большой территории. Беседки расположены приблизительно в
Шамиль Шангереев уже закупил дистанционные термометры для работы:
Мы туристов предупреждаем при брони поездки: если есть малейшее подозрение на плохое самочувствие, то просим остаться дома. Каждому при посадке в автобус будем измерять температуру, обрабатывать руки дезинфицирующим средством. И мы предупреждаем, чтобы у каждого с собой была маска.
Алик Аббасов уверен, что за соблюдение мер безопасности в первую очередь должны отвечать музеи и выставочные комплексы: именно там скапливаются люди. При входе в знаменитую дербентскую крепость
— Скорее всего, я тоже буду говорить про маски, — говорит он, — хотя думаю, это, по сути, не поможет.