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12:49 (мск), источник: Это Кавказ

«Все, мы к вам приедем»: как Дагестан готовится к туристическому сезону после пандемии

Пока границы между странами закрыты для путешественников, туристов готовятся принимать на Кавказе — здесь верят, что никакие страхи и ограничения желающих приятно провести лето не остановят.

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Источник: Евгений Костин

Сейчас Дагестан находится на первом этапе снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Это значит, что можно гулять по улицам, заработали некоторые заведения — например, непродовольственные магазины и парикмахерские, но посидеть в ресторане еще нельзя, а в общественных местах надо пользоваться масками и перчатками. Тем не менее желающих отдохнуть это не останавливает — местные туроператоры уже записывают туристов не только на конец лета, но и на первые числа июля. Как Дагестан готовится принимать туристов, «Это Кавказ» узнал у местных экскурсоводов.

Открытие сезона: «Удерживать людей по домам мы не можем»

Шамиль Шангереев возит туристов по Дагестану, соседним республикам и Грузии с Азербайджаном уже пять лет. До пандемии все дни в календаре его турфирмы были расписаны на несколько месяцев вперед, причем в один день на экскурсии возили несколько групп по разным направлениям. Сейчас Шамиль ждет официального разрешения на работу, но уже начал принимать первые заявки от любителей путешествовать:

Мы на звонки даже не отвечали, отключили номер. Только на прошлой неделе начали работу, за эти несколько дней записались две группы на июль — коллектив больницы и еще кто-то.

Похожая ситуация и у Алика Аббасова из Дербента. Прошлым летом Алик провел больше 70 экскурсий по родному городу.

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— На июль есть заявки, но пока еще он плотно не занят. Думаю, что, когда все откроется, все пойдет-поедет, — предполагает экскурсовод. — Туризм — особая сфера деятельности, ее ничто не заменит. Все эти так называемые онлайн-экскурсии, это все бред. У человека, который триста раз видит фотографии Сулакского каньона, в любом случае возникает желание поехать на этот каньон.

А вот персиковый сад семьи Салмановых в Кизилюртовском районе, где можно отдохнуть в тени деревьев, перекусить и купить свежих фруктов, уже принимает гостей — это местные туристы.

— В основном это, можно сказать, друзья нашей семьи, которые приезжают к нам не первый год. Удерживать по домам мы их уже не можем. Все хотят фрукты, дороги открыты, — рассказывает Камал Салманов.

Источник: Иван Губский

Спрос: «Звонят очень активно»

Дома сидеть устали не только сами дагестанцы, активно республикой интересуются и жители других регионов России. Для туристов из других регионов Камал открывает сезон 1 июля. Уже второго и шестого числа у него будут первые туристы из Москвы.

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— Многие боятся, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают, — говорит хозяин сада.

Все дни июля у Камала заняты — так же как и до пандемии. О зарубежных гостях пока речь не идет, но вот туристов из российских регионов, прогнозирует он, станет больше.

— Исходя из своего личного опыта и календаря, могу сказать, что да, скорее всего, внешних туристов прибавится. У меня с прошлого года добавились четыре новых туроператора, в их календарях в прошлом году не было Дагестана, — объясняет Камал.

Шамиль Шангереев прогнозирует, что туристов будет немного меньше: пандемия напугала людей, к тому же многие остались без работы, а значит, без денег. Тем не менее пока его опыт говорит об обратном:

Звонят очень активно — из Москвы, Волгограда. Больше одиночные туристы, неорганизованные группы. Так как заграницы нет, думаю, те, кто ездил за пределы России, начнут ездить по Дагестану. Многие ждут поездок в Грузию, Азербайджан. Но так как их туда не пропустят, они начнут пользоваться тем, что есть. А пока будем работать только по Дагестану.

Цены: уравнение с одним неизвестным

Что будет из-за пандемии с ценами, пока не понимают сами гиды, но при необходимости готовятся пойти туристам навстречу.

— Люди сидели дома, у них не было заработка. У нас ведь не все бюджетники. Наверное, все-таки сделаю цену чуть пониже, посмотрим, будет зависеть от спроса, — рассуждает Алик.

Цены на его экскурсии по Дербенту начинаются от 2 500 рублей. Стоимость экскурсии на Сулакский каньон, самой популярной у Шамиля Шангеерева, сейчас 2 200 рублей.

— Я бы не стал менять расценки, — говорит он, — но цены могут поднять водители, пищеблоки, где будут кормить, та же аренда катеров на реке. Если этого не произойдет, цены останутся прежними.

Источник: Иван Губский

Безопасность: на экскурсию — с термометром

Каких-то особых опасений или запросов, связанных с коронавирусом, у путешественников не возникает, говорят собеседники.

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— Мне пишут, спрашивают, как обстановка? Понятное дело, что я напишу правду: обстановка уже намного лучше. «Все, мы к вам приедем». Люди просто устали сидеть дома. Телевизор, по-моему, на них уже никак не влияет, — убежден Алик Аббасов.

Однако меры безопасности все стараются соблюдать — и туристов просят о том же.

— У меня все находится на большой территории. Беседки расположены приблизительно в четырех-пяти и больше метрах друг от друга. В этом плане мне повезло больше, не пришлось предпринимать особых усилий, — рассказывает Камал Салманов. — Допустим, приезжает семья. Конечно, я предлагаю дезинфицирующие материалы, напоминаю про меры безопасности. Но, как показывает практика, наш народ в этом плане немного беспечный. Мы просто предупреждаем, а дело уже, как говорится, за ними. Разумеется, с утра дезинфицируем все наши беседки специальными средствами.

Шамиль Шангереев уже закупил дистанционные термометры для работы:

Мы туристов предупреждаем при брони поездки: если есть малейшее подозрение на плохое самочувствие, то просим остаться дома. Каждому при посадке в автобус будем измерять температуру, обрабатывать руки дезинфицирующим средством. И мы предупреждаем, чтобы у каждого с собой была маска.

Алик Аббасов уверен, что за соблюдение мер безопасности в первую очередь должны отвечать музеи и выставочные комплексы: именно там скапливаются люди. При входе в знаменитую дербентскую крепость Нарын-калу, например, гостям дезинфицируют руки.

— Скорее всего, я тоже буду говорить про маски, — говорит он, — хотя думаю, это, по сути, не поможет.

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