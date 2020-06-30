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11:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Похожего на Джокера паука назвали в честь Хоакина Феникса

У него красно-белые полосы на спине, напоминающие грим клоуна.

Новый вид паука, обнаруженный в Иране, так напомнил ученым Джокера, что его решили назвать в честь актера Хоакина Феникса, сыгравшего этого персонажа.

У Loureedia phoenixi яркая красно-белая спина, похожая на клоунский грим злодея и давнего врага Бэтмена. Его длина — около 8 мм, а все тело покрыто крошечными волосками, сообщает Live Science.

По иронии судьбы, паук принадлежит к роду Loureedia, названному так в честь иконы панк-рока Лу Рида, который всегда носил черное и редко улыбался. Loureedia phoenixi — единственный вид в роду, найденный за пределами Средиземноморья.

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Обнаружить паука-Джокера было непросто, ведь Loureedia показываются из своих подземных гнезд только три недели в году — с конца октября до середины ноября. В это время самцы начинают ухаживать за самками.

Пока что ученым удалось изучить только ярко раскрашенных самцов. А вот неуловимых самок еще предстоит отыскать.

Анна Лысенко

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