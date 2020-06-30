Похожего на Джокера паука назвали в честь Хоакина Феникса

Новый вид паука, обнаруженный в Иране, так напомнил ученым Джокера, что его решили назвать в честь актера Хоакина Феникса, сыгравшего этого персонажа.
У Loureedia phoenixi яркая красно-белая спина, похожая на клоунский грим злодея и давнего врага Бэтмена. Его длина — около 8 мм, а все тело покрыто крошечными волосками, сообщает Live Science.
По иронии судьбы, паук принадлежит к роду Loureedia, названному так в честь иконы панк-рока Лу Рида, который всегда носил черное и редко улыбался. Loureedia phoenixi — единственный вид в роду, найденный за пределами Средиземноморья.
Обнаружить паука-Джокера было непросто, ведь Loureedia показываются из своих подземных гнезд только три недели в году — с конца октября до середины ноября. В это время самцы начинают ухаживать за самками.
Пока что ученым удалось изучить только ярко раскрашенных самцов. А вот неуловимых самок еще предстоит отыскать.