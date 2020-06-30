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12:19 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

В сети обсуждают «лучшее фото» НЛО. Что с ним не так

Попытки доказать существование внеземных летающих тарелок не прекратятся никогда.

Житель польской деревни Ястрово ехал на велосипеде и якобы внезапно увидел вращающийся неопознанный летающий объект в виде парящей тарелки, он издавал шорох, касаясь верхушки дерева. Мужчина успел сфотографировать НЛО прежде, чем оно исчезло. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Поляк переслал сделанные снимки журналистку и уфологу Роберту Бернатовичу, но сам пожелал остаться анонимным, испугавшись, что его назовут невменяемым. «Очевидец» также заявил, что испытывает провал в памяти, связанный со столкновением с НЛО.

Бернатович обратился к британскому уфологу Филиппу Мантлу, изучившему «сотни случаев» с 1979 года. Ранее Мантл возглавлял Британскую ассоциацию по исследованию НЛО. Эксперт перенаправил снимок бывшему военнослужащему ВВС Великобритании Джейсону Гливсу, который сейчас занимается анализом фотографий НЛО.

Гливс заявил, что снимки жителя польской деревни не были как-либо обработаны, и заснятый на них объект действительно находится там, на высоте около 60 метров над землей. Опираясь на ряд деталей (освещение, детализация и т. п.), он пришел к выводу, что это настоящие фотографии. В связи с этим Мантл подчеркнул, что эти кадры с НЛО из Польши — лучшие снимки из имеющихся.

Что не так с этими фото

Есть некоторые сомнения, что на фотографиях из Ястрово действительно НЛО. Для публикации фото было сжато, но даже его детализации достаточно для того, чтобы понять, что «НЛО» и высокое дерево, возле которого он заснят, расположено не очень далеко от фотографа. При этом на одном из кадров тарелка оказывается прямо перед кроной дерева, сохраняя небольшие размеры.

Сложно поверить в достоверность фото и из-за анонимности его автора. Кроме того, стоит напомнить, что уфология считается лженаукой, которая не признается научным сообществом.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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