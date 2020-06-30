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12:41 (мск), источник: ТАСС Наука

В Китае открыли новый штамм свиного гриппа. Он может вызвать новую пандемию

Этот штамм уже успел получить одну из трех мутаций, которые нужны для того, чтобы успешно распространяться среди людей.

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Источник: AP 2020

ТАСС, 30 июня. На нескольких фермах в Китае микробиологи нашли новый штамм свиного гриппа. Мутации в нем позволяют этому штамму распространяться от одного человека к другому. Описание исследования опубликовал научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

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«Вирус G4 обладает всеми чертами патогена, который может вызвать новую пандемию гриппа. По своему профилю он отличается от современных сезонных штаммов гриппа и может передаваться от человека к человеку. При этом у него есть все характерные черты вируса H1N1, который вызвал глобальную пандемию свиного гриппа в 2009 году», — пишут ученые.

В конце прошлого десятилетия в мире произошли вспышки птичьего и свиного гриппа, которые унесли жизни нескольких тысяч людей. Из этого медики и биологи сделали вывод, что человечеству может грозить новая пандемия гриппа, по масштабам похожей на эпидемию испанки, которая унесла миллионы жизней в первой половине XX века.

Пока таких эпидемий гриппа не происходило по простой причине — свиной и птичий грипп еще не умеют распространяться воздушно-капельным путем и быстро передаваться от человека к человеку. С другой стороны, как показали скандально известные опыты Йосихиро Каваоки и Рона Фуше в 2011 году, для этого вирусу птичьего гриппа нужно всего три небольших мутации. Одну из них, как позже выяснили китайские ученые, природные версии штамма H7N9 уже приобрели.

Проводя своеобразную перепись вирусов, которые циркулируют на животноводческих фермах Китая, Микробиологи под руководством директора Центра по контролю и профилактики болезней КНР Джорджа Гао обнаружили, что недавно нечто похожее произошло и со свиным гриппом.

Новый свиной грипп

На протяжении последних двух десятилетий, как отмечают Гао и его коллеги, среди свиней начал доминировать штамм H1N1 — близкий родственник вируса pdm/09, из-за которого в 2009 году началась пандемия. После ее завершения этот вирус «вернулся» в популяцию свиней и начал распространяться среди них. Поэтому ученые детально следят за разновидностями гриппа, которые присутствовали в организме животных на китайских фермах в промежутке между 2011 и 2018 годами.

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Оказалось, что появление pdm/09 и естественные эволюционные процессы привели к тому, что H1N1 расщепился на несколько отдельных линий, у каждой из которых был свой набор мутаций. Недавно одна из них, G4, начала доминировать среди свиней и вытеснять остальные разновидности вируса.

Этот штамм представляет собой нечто среднее между H1N1 и pdm/09. Предположительно он возник после того, как свинья заразилась и тем, и другим вариантом гриппа. В результате появился новый вирус, G4. От pdm/09 он унаследовал ген M, который отвечает за сборку новых вирусных частиц и считается главной причиной высокой смертоносности этого вируса.

Как показали последующие опыты на культурах человеческих клеток и хорьках, этот штамм может проникать в клетки легких людей и передаваться воздушно-капельным путем, подобно сезонным разновидностям этой болезни. Вдобавок вирус G4 вызывал гораздо более тяжелые формы инфекции среди хорьков, чем это делали оба его прародителя.

Как показали последующие эксперименты на этих животных, все существующие вакцины от гриппа не могли защитить их от заражения. Это связано с тем, что G4, в отличие от H1N1 и pdm/09, принадлежит к другой антигенной группе.

Как отмечают биологи, это говорит о том, что этот патоген очень опасен для человеческой популяции. Поэтому нужно строго контролировать эпидемиологическую ситуацию на фермах.

В пользу этого говорит и то, что тесты на антитела к G4, которые ученые провели среди работников 15 таких предприятий, показали, что 10−15% из них уже контактировали с этой формой гриппа. Поэтому Гао и его коллеги не исключают, что этот вирус может вызвать новую пандемию гриппа уже в ближайшие годы. Нужно быть готовыми к этому, заключают ученые.

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