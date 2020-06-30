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14:46 (мск), источник: RNS

ФОМ сообщил результаты экзитполов на голосовании по поправкам в Конституцию

По данным экзитполов на вечер 29 июня, большинство опрошенных заявили о поддержке поправок к Конституции на голосовании, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителя фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Татьяну Золотухину.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, 26,6% респондентов отказались ответить на вопрос о том, как они проголосовали. Из тех, что ответили, 78,2% заявили о том, что они поддержали поправки, 21,2% проголосовали против, еще 0,6% рассказали, что испортили бюллетень.

Золотухина пояснила, что опрос начался 25 июня, выборка включает 800 избирательных участков в 35 субъектах Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Всего опрос охватил более 35 тыс. человек.

Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты экзитпола, согласно которым, 76% жителей России, которые уже приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ на избирательных участках, поддержали изменения в Основной закон.

Голосование по внесению изменений в Конституцию России проходит с 25 июня по 1 июля. Основным днем для голосования является 1 июля, ранее эту дату утвердил президент страны Владимир Путин.

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15:04 (мск)© Ньюстюб
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