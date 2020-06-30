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15:48 (мск), источник: Forbes

«Меня буквально спасли тремя химиями»: Тиньков рассказал о лечении от лейкемии и перенесенном COVID-19

Олег Тиньков рассказал, что переболел коронавирусом, а также сообщил подробности о лечении от диагностированной у него лейкемии. Миллиардер решил сделать пересадку костного мозга.

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Миллиардер Олег Тиньков, у которого была диагностирована лейкемия, рассказал о том, что был «буквально спасен» с помощью химиотерапии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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В сообщении Тиньков подчеркнул, что лейкемия «прилетела ниоткуда и внезапно». «Меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу “побочек”», — написал он. Миллиардер добавил, что его «вывели в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось». «Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга», — отметил он, добавив, что делать это будет на следующей неделе в Лондоне, а реабилитация, вероятно, займет до года.

Тиньков также сообщил, что переболел коронавирусом. Он отметил, что это произошло три месяца назад.

Кроме того, Тиньков поблагодарил участвовавших в его лечении врачей, а также заявил, что не прошел бы все испытания, если бы не семья. «И конечно, Молюсь Господу, он меня Спас и сохранил», — написал предприниматель. Он также рассказал, что его поддерживают «друзья из Тинькофф». «Я знаю, что основанный мною бизнес в надежных и профессиональных руках. И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов», — подчеркнул миллиардер.

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Об обнаружении острой формы лейкемии Тиньков сообщил в начале марта. Он отмечал, что не хотел раскрывать подробности, однако его молчание в свете инициированного США судебного процесса по делу о сокрытии $1 млрд налогов «вызвало некоторые вопросы и спекуляции». В поддержку бизнесмена выступили известные российские банкиры и бизнесмены, в том числе глава Сбербанка Герман Греф, акционер «Альфа Групп» Михаил Фридман, предприниматель Евгений Чичваркин и многие другие. Тиньков поблагодарил поддержавших «за тысячи писем».

В начале апреля Тиньков объявил, что покидает пост председателя совета директоров Тинькофф Банка. Он перевел свою долю в бизнесе с подконтрольных ему компаний в семейный траст. «Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти», — пояснял предприниматель. Возможное изменение доли Тинькова как мажоритарного акционера никак не повлияет на бизнес холдинговой компании TCS Group, основной актив которой — Тинькофф Банк, подчеркивал глава управления корпоративных финансов банка Сергей Пирогов.

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