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17:49 (мск), источник: Газета.Ру

Россиянки жалуются на забирающих президентские пособия экс-супругов

Женщины по всей России жалуются на отказ в выплате пособий на ребенка в 10 тыс. рублей, утвержденных президентом Владимиром Путиным в связи с пандемией. Выяснилось, что отцы детей тайком подают заявления и получают деньги вместо матерей — при этом большинство из них не принимают участия в жизни ребенка.

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Источник: РИА "Новости"

Как пояснили «Газете.Ru» юристы, у россиянок нет шансов возместить выплату, поскольку по правилам заявление могут подать оба родителя.

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Минтруд разъяснил порядок перечисления новых выплат на детей до 16 лет

Россиянки пожаловались на проблему с выплатой пособия на детей до 16 лет, которое президент России Владимир Путин поручил выделить семьям в связи с пандемией. Дело в том, что 10 тыс. рублей уже тайком получили их бывшие мужья. Об этом «Газете.Ru» рассказала москвичка Ирина Костылева.

По словам женщины, ее экс-супруг подал заявку в Пенсионный фонд раньше, чем она. Когда же москвичка подала заявление, ей пришел отказ.

«Как так? Дети живут со мной, он их не обеспечивает, настоящий маргинал. Эти выплаты положены мне, а теперь придется судиться, хотя юристы не дают никаких надежд», — пожаловалась Костылева.

Она отметила, что с супругом они даже не поддерживают связь — в конце мая у них прошло первое судебное заседание, на котором решался вопрос о месте жительства детей.

Ему плевать на них, так он еще и деньги решил присвоить. Неужели нет каких-то способов проверки заявителя, прежде чем начислить ему пособие. Детям есть практически не на что.

Похожая история произошла и с жительницей Благовещенска. Она рассказала региональному порталу «Амурская правда», что после развода восьмилетний сын живет с ней, а ее экс-супруг вскоре женился во второй раз и переехал жить в другой регион.

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Когда женщина решила получить единовременное социальное пособие, предназначавшееся для их ребенка в период пандемии коронавируса, выяснилось, что отец ребенка присвоил его себе.

«Тогда я дозвонилась бывшему мужу, спросила, когда он переведет 10 тыс. рублей на сына. И в ответ услышала нецензурную брань, смысл ее был таков: “Я тебе и так плачу алименты и не знаю, куда ты их тратишь, поэтому эти деньги забираю себе”. Правда, потом перевел мне 2 500 рублей с припиской: “Вот тебе 25%, как и в случае с алиментами”. Я начала говорить, что это детские деньги, что он не имеет на них права…» — отметила женщина.

После того как она обратилась к юристам, экс-супруг пошел на мировую, однако сперва он прислал только половину суммы и только затем — остальное.

После этого и после того, как наш сын «припозорил» папу по телефону, он отправил оставшуюся часть денег. Правда, нервы опять потрепал. Сначала написал: «Так уж и быть — 50 на 50», и перевел к тем 2 500 рублям еще 2 500. Но на следующий день прислал оставшиеся 5 000 рублей. Представляете: человек с зарплатой в 130 тыс. рублей так себя повел?!

Благовещенка считает, что бывший супруг таким образом решил отомстить ей. Они развелись после 10 лет совместной жизни — супруг сильно избил ее, после чего она ушла от него.

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«Тогда он кричал, что я специально хочу его опозорить, потому что полиция могла сообщить его начальнику о произошедшем. Не успели мы с сыном съехать в гостинку к моей маме, как бывший муж привел в нашу квартиру другую женщину. Вскоре после нашего развода они поженились, а потом переехали в другой регион. Почему я описываю все в деталях? Потому что все нынешние его поступки не что иное, как месть мне. Он делает все, чтобы меня унизить и растоптать», — уточнила собеседница «Амурской правды».

О таких махинациях со стороны экс-супругов сообщают женщины по всей России. Так, бывший муж жительницы Калининграда, который даже не платит алименты, получил президентскую выплату на 12-летнего сына, хотя не видел ребенка почти 10 лет.

Жительница Челябинской области также пожаловалась на проблему с выплатой пособия. Бывший также подал заявку в Пенсионный фонд раньше нее.

Как пояснила «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам Инна Сорокина, шансов на получение выплаты у этих россиянок нет, поскольку обратиться в Пенсионный фонд может любой из родителей, если он не лишен родительских прав:

К сожалению, если заявление подадут оба родителя, то деньги получит тот, кто подал заявление первым. По закону, отец имеет те же права, что и мать. Тем более, если после развода не было определено, с кем проживают дети. При этом стоит добавить, что поскольку вторая выплата начисляется автоматически, она тоже уйдет отцу.

С ней согласился правозащитник Антон Потапов. Он добавил, что указ президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» не содержит указаний на то, что получить такую выплату может только тот родитель, с которым проживает ребенок.

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«На практике это привело к тому, что родители, которые не проживают и не воспитывают детей совместно, побежали за получением этой выплаты наперегонки.

Получил в итоге тот, кто заявился первым. Пенсионный фонд России в данном случае не обязан выяснять, с кем из родителей проживает ребенок, прежде чем произвести выплату, — сообщил Потапов «Газете.Ru».

Более того, он добавил, что на данный момент несколько депутатов выступили с инициативой о поправках в указ о пособии. Пенсионный фонд хотят обязать сперва проверить, с кем проживает ребенок и кто его обеспечивает.

«Так будет проще всем. Если ведомство пропустило, то женщина может подать в суд и, предоставив доказательства заботы и обеспечения детей, взыскать свою выплату с ушлого мужчины», — заключил юрист.

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